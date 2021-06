Eine Nachhaltige Vorlesungsreihe wird zum Anstoß für Studierende, Politik und Unternehmen. Was die Hochschule selbst für den Klimaschutz tun will.

29.06.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Statt mit dem Flugzeug mit dem Zug in den Urlaub, statt mit Verbrennungsmotor unter der Haube im E-Auto unterwegs – nachhaltige Technologien verändern nicht nur unser alltägliches Leben, sondern auch die Lehre an der Hochschule Kempten. „Wir bilden hier zukünftige Entscheider aus. Darum ist es wichtig, gut über diese Themen zu informieren“, sagt Martin Steyer, Nachhaltigkeitsbeauftragter und Professor an der Fakultät für Elektrotechnik.