Wahl Oy-Mittelberg: Einziger Kandidat stellt sich vor

Bei der Bürgermeisterwahl am 26. November in Oy-Mittelberg tritt nur Lucas Reisacher an. Jetzt tourt er durch die Ortsteile, um sich vorzustellen. Ein Besuch.

04.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Am 26. November ist Bürgermeisterwahl in Oy-Mittelberg. Kandidat Lucas Reisacher aus Altusried ist derzeit in den Ortsteilen unterwegs, um sich und seine Ziele vorzustellen. Ihn unterstützen sowohl CSU als auch Freie Wähler - Mitbewerber oder Mitbewerberinnen gibt es nicht. Am Donnerstagabend war Reisacher nun im Hirsch in Schwarzenberg und stellte sich den Fragen von etwa 35 Interessierten. Die Schwerpunkte: Bauen, Energie und seine Person.

