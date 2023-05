Kemptener Türken zur Türkei-Wahl: "Freundschaft ist stärker als das Kreuz auf dem Wahlzettel"

Schicksalswahl in der Türkei. Auch Stimmberechtigte, die im Allgäu leben, wollen mitbestimmen - auch nach Jahren in Deutschland. Gibts da Zoff am Küchentisch?

14.05.2023 | Stand: 07:31 Uhr

Die Wahlurnen sind bereits geschlossen. Bis zum Dienstag, 9. Mai, konnten Türkinnen und Türken, die in Kempten leben, ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgeben. Seit Wochen beherrsche das Thema nicht nur deutsche, sondern auch türkische Medien – und sorge damit auch bei Familien und Freundeskreisen in der Region für Diskussionen. Ilknur Altan, Vorsitzende des Dachverbandes der türkischen Vereine in Kempten, sagt: „Viele sind wohl froh, wenn das jetzt vorbei ist.“

