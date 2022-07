Wahl Wiggensbach: Thomas Eigstler will Bürgermeister bleiben

CSU Wiggensbach nominiert den Amtsinhaber Thomas Eigstler für die Bürgermeister-Wahl am 16. Oktober. Was andere Parteien planen.

30.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Er tut es wieder: Thomas Eigstler stellt sich wieder zur Wahl als Wiggensbachs Bürgermeister – und wurde jüngst dafür von der CSU nominiert. Ein Gegenkandidat oder eine Gegenkandidatin scheint indes nicht in Sicht. Die Bewerbungsfrist hierfür läuft nach Eigstlers Angaben bis 25. August.

Für den 52-Jährigen wäre es die dritte Amtszeit in der Gemeinde Wiggensbach. Bevor er die Geschäfte in der Oberallgäuer Marktgemeinde übernahm, war er bereits in Wasserburg am Bodensee Rathauschef. Zuletzt trat Eigstler 2016 gegen Astrid Haggenmüller (Freie Wähler) an.

Lesen Sie hier: Ein Bikepark auch ohne Zuschüsse: Wiggensbach sagt Ja

Bürgermeister-Wahl Wiggensbach: Amtsinhaber Thomas Eigstler tritt wieder an

Seine erneute Kandidatur begründet Eigstler so: „Das Amt macht mir unheimlich viel Spaß, ich finde darin Erfüllung und Entfaltung.“ Mit dem Gemeinderat herrsche gutes Miteinander, vieles könne vorangebracht werden.

Wiggensbach wählt: Gibt es einen Gegenkandidaten für Bürgermeister Thomas Eigstler?

Laut Astrid Haggenmüller werden die Freien Wähler keinen eigenen Bewerber aufstellen, es habe sich niemand finden lassen. Die Grünen haben laut Marianne Haneberg-Klein noch keine konkrete Person ins Auge gefasst: Gespräche über mögliche Kandidaten wurden noch nicht geführt. Auch die „Junge Liste“ wird Christian Brunner zufolge niemanden ins Rennen schicken.

Lesen Sie auch

Absage für Radwege zwischen Wiggensbach und Kempten Verkehrswende Allgäu

Lesen Sie auch: Ein neuer Verkehrsübungsplatz entsteht in Waltenhofen

Die Wahl findet am 16. Oktober statt. Als Wahlleiter wurde der Zweite Bürgermeister Christian Oberhaus bestimmt.