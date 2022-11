Jagdvorstand Leonhard Rist widerspricht dem Kreisjagdverband: Rotwildfreie Gebiete im Weitnauer Wald und der Kürnach nicht aufheben.

21.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

„Hirsche wieder wandern lassen“, so lautet die Forderung des Kreisjagdverbandes Kempten nach einer Abschaffung rotwildfreier Gebiete wie in der Kürnach. Dem Ansinnen erteilen nun Waldbesitzer eine klare Absage. Was auf den ersten Blick einleuchtend wirke, berge eine große Gefahr für die Wälder im Weitnauer Tal und in der Kürnach, teilt Leonhard Rist mit. Er ist Jagdvorstand in Weitnau, Waldbesitzer und Jagdbeirat am Landratsamt Oberallgäu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.