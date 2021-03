Weitnaus Altbürgermeister Peter Freytag ist auch als 80-Jähriger aktiv. 24 Jahre lang leitete er die Geschicke der Gemeinde. Doch etwas macht ihm Sorgen.

06.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Ein Memory-Spiel mit über 70 Holztäfelchen – darüber hat sich Peter Freytag am meisten gefreut. Vor wenigen Tagen feierte der Altbürgermeister von Weitnau den 80. Geburtstag. Und seine große Familie hatte die Memory-Karten mit Bildern der drei Kinder, der zehn Enkel und der vier Urenkel bestückt. Die Gratulanten begrüßte Freytag mit gehörigem Abstand und einem Gläschen Sekt an dem sonnigen Tag draußen in seinem Garten in Rechtis. Im Sommer plant er ein großes Fest mit der Musikkapelle.