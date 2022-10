Patient schlägt um sich und verletzt Polizisten

In Waltenhofen hat ein 25-Jähriger wild um sich geschlagen, während der Rettungsdienst versuchte ihn zu behandeln. Dabei verletzte er auch einen Polizisten.

23.10.2022 | Stand: 12:59 Uhr

In Waltenhofen bei Kempten musste die Polizei am frühen Sonntagmorgen den Rettungsdienst bei einem Einsatz unterstützen. Laut Angaben der Polizei hatte der Rettungsdienst die Polizei Kempten um Unterstützung bei der Versorgung eines renitenten Patienten gebeten. Bei dem Patienten handelte es sich um einen 25-jährigen Mann, der sich den Angaben zufolge offenbar in einem psychischen Ausnahmesituation befand.

Waltenhofen: 25-Jähriger schlägt um sich und verletz Polizisten

Er schlug wild um sich und konnte daher nicht behandelt werden. Bei dem Versuch, den Mann unter Kontrolle zu bringen, wehrte er sich stark und schlug einem der Beamten gegen die Hand. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei werde davon ausgegangen, dass der 25-jährige Patient unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stand. Er konnte schließlich fixiert und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten und Umgebung informiert sein?

Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".