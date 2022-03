Waltenhofen: Autofahrerin (25) baut Unfall mit 1,6 Promille im Blut - 21-Jähriger verletzt

Eine 25-jährige Autofahrerin verursachte laut Polizei in Waltenhofen (Oberallgäu) einen Unfall mit 1,6 Promille im Blut.

06.03.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Am Sonntag (6. März 2022) gegen 01:05 Uhr ereignete sich an der Kreuzung der A980 zur B19 in Waltenhofen ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die 25-Jährige Unfallverursacherin übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden 21-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der Geschädigte kam leicht verletzt mittels Rettungswagen ins Klinikum.

Beide Autos mussten schwer beschädigt abgeschleppt werden, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Bei der Verursacherin wurde Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Führerschein der Frau wurde vor Ort sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ihr drohen ein Strafverfahren und eine langjährige Führerscheinsperre.

