Angst vor Alkoholtest: Betrunkener Autofahrer flüchtet in Waltenhofen zu Fuß in den Wald

Ein betrunkener Autofahrer fuhr auf der B19 bei Waltenhofen Schlangenlinien und fiel so der Polizei auf. Aus Angst vor einem Alkoholtest rannte er in den Wald.

23.06.2022 | Stand: 14:27 Uhr

Zu Fuß ist ein Mann am Mittwoch in Waltenhofen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, fiel einer Streife der Polizei Immenstadt auf der B19 ein Auto auf, das in Schlangenlinien fuhr. Der Autofahrer verließ die Bundesstraße an der Anschlussstelle Herzmanns in Richtung Tankstelle. Die Beamten nutzen die Gelegenheit und unterzogen ihn einer Kontrolle.

Fahrer macht "berauschten Eindruck" - und flüchtet zu Fuß in den Wald

Laut Polizei machte er einen ""deutlich berauschten Eindruck". Einen Alkoholtest sowie einen Drogentest verweigerte der 38-Jährige. Als die Beamten ihm mitteilten, dass er nun zur Dienststelle mitgenommen würde, flüchtete er zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück.

Ein Diensthund der Polizei machte ihn kurz darauf ausfindig. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

