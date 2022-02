Waltenhofen denkt über Erweiterung der Kita in Hegge nach: Mieten oder selbst bauen?

Die Kita Hegge braucht mehr Platz. Wie sie diesen bekommen soll, will Waltenhofen in den nächsten Wochen entscheiden: Selbst neu bauen oder bauen lassen?

11.02.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Kindertagesstätte in Hegge muss erweitert werden. Und zwar spätestens im Jahr 2023, so dass 2024 mit dem Betrieb gestartet werden kann. Das sagt Waltenhofens Bürgermeister Eckhard Harscher. Bisher war die Überlegung, das alte Gebäude zu sanieren und von einem Bauunternehmer auf dem gegenüberliegenden Grundstück eine Krippe bauen zu lassen. Nun rückt aber auch der ursprüngliche Plan, auf dem Bolzplatz die Kita neu zu bauen, wieder in den Fokus.

Vergangenes Jahr hatte die Gemeinde, wie berichtet, das bisherige Kita-Gebäude von der Kirche kaufen können. Ein Bauunternehmer aus der Region hatte zudem das gegenüberliegende Grundstück, auf dem derzeit der Hartinger-Markt steht, erworben und der Gemeinde zugesagt, dort eine neue Krippe zu bauen. Die Verwaltung würde die neuen Räume dann mieten.

Gemeinde Waltenhofen wartet auf Kostenkalkulation

Zwischenzeitlich habe man dem Unternehmer das Raumprogramm für Kindergarten und Krippe mit insgesamt acht Gruppen übermittelt und warte nun auf eine Kostenkalkulation, sagt Harscher. Davon hingen auch die Mietkosten für die Gemeinde ab. Kindergarten und Krippe sollen nun beide in einem Neubau unterkommen. Im alten Kita-Gebäude könnte dann der Hort Platz finden. (Lesen Sie auch: Waltenhofen will heuer 14 Millionen Euro investieren)

Allerdings könne die Gemeinde nicht einfach den Auftrag an den Bauunternehmer vergeben, erklärt der Bürgermeister. Es sei eine EU-weite Ausschreibung nötig. Der ursprünglich vorgesehene Standort für den Kita-Neubau auf dem Bolzplatz sei deshalb noch nicht vom Tisch.

Neue Kita in Hegge doch selbst bauen?

Dort würde die Gemeinde dann selbst bauen. 2019 hatte der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss gefasst – diesen aber aufgrund neuer Entwicklungen zurückgestellt. In den nächsten Wochen soll das Thema auf die Tagesordnung des Gremiums kommen, sagt Harscher. Denn wie es weitergeht, „muss der Gemeinderat entscheiden“.

Lesen Sie auch

Finanzen Waltenhofen will heuer 14 Millionen Euro investieren

(Lesen Sie auch: Versicherung für Kita-Gebäude in Hegge wird deutlich teurer - wegen der Asylunterkunft nebenan)