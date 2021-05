Die Gemeinde hat bisher nur die Stellplätze am Niedersonthofener See überwacht. Das soll sich nun ändern. Die Verstöße haben zugenommen, sagt der Bürgermeister.

07.05.2021 | Stand: 08:46 Uhr

Falschparken, Wildparken, Parken auf dem Gehweg, teils wochen- und monatelanges Abstellen von Wohnmobilen oder verkehrsuntüchtigen Fahrzeugen auf öffentlichen Parkplätzen – die Liste der Ärgernisse rund ums Parken in Waltenhofen ist lang. Deshalb sind die Tage, an denen nur die Parkplätze am Niedersonthofener See überwacht wurden, gezählt. Der Gemeinderat entschied jüngst einstimmig, die Kontrollen auszuweiten.