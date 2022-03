Polizei blitzt Autofahrer mit 183 km/h auf der B19

Mit 183 km/h ist ein Autofahrer in der Nacht auf Dienstag auf der B19 bei Waltenhofen geblitzt worden. Den 19-Jährigen erwartet nun eine saftige Strafe.

15.03.2022 | Stand: 13:08 Uhr

Mindestens 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot: Diese Strafe erwartet nun einen Autofahrer, den die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der B19 bei Waltenhofen (Oberallgäu) geblitzt hat. Die Verkehrspolizei war nach eigenen Angaben mit einem zivilen Geschwindigkeitsmessfahrzeug unterwegs, als ihr gegen Mitternacht in Kempten ein Fahrzeug auffiel.

Autofahrer rast mit 183 km/h über die B19 bei Waltenhofen

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der 19-jährige Fahrer beschleunigte seinen Wagen, als er auf die zweispurige B19 in Richtung Sonthofen fuhr. Dort sind 120 km/h erlaubt - der Raser war laut Polizei mit einer Geschwindigkeit von 183 km/h unterwegs. Nach Toleranzabzug von 10 km/h wirft die Polizei nun dem 19-Jährigen vor, mit 53 km/h zu schnell gefahren zu sein.

Die Strafe könnte für den Raser aber noch höher ausfallen: In so einem Fall kann von Vorsatz ausgegangen werden, was zu einer Verdoppelung der Geldbuße führt.

Lesen Sie auch

Kaufbeuren / Marktoberdorf Mit 183 Sachen über die B12: Zivilstreife erwischt Raser nahe Kaufbeuren

Lesen Sie auch: Weil er sich zwei Gramm Marihuana beschaffte: Junger Oberallgäuer wandert hinter Gittern