Waltenhofen setzt jetzt auf digitale Parkscheine mit "Parkster"

Das Angebot gilt in Waltenhofen für alle kommnalen Parkplätze. Die Tickets kosten so viel wie am Automaten. Anders in Kempten: Dort fällt eine extra Gebühr an.

19.10.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Autofahrer können ihre Parkscheine in Waltenhofen jetzt auf allen kommunalen Parkplätzen auch per Smartphone kaufen. Kooperationspartner fürs digitale Parken ist dort das Unternehmen Parkster, das beispielsweise auch in Immenstadt, Blaichach und Burgberg aktiv ist.

Kein Kleingeld mehr nötig - kontaklos zahlen mit Smartphone

„Mit dem Handy-Parken entlasten wir unsere Verwaltung und machen das Parken für die Bürgerinnen und Bürger einfacher“, sagt Waltenhofens Bürgermeister Eckhard Harscher. Wer seinen Parkschein per App löse, brauche kein Kleingeld in den Automaten zu werfen und zahle kontaktlos am eigenen Smartphone.

Laut Mitteilung benötigen Autofahrer und Fahrerinnen die kostenlos erhältliche Parkster-App auf dem Smartphone, um digitale Parkscheine zu lösen. Dort geben sie Kennzeichen und Parkdauer ein. Der Vorteil: Autofahrer können digitale Parkscheine per Handy verlängern, solange sie innerhalb der Höchstparkdauer liegen. Wer früher zu seinem Fahrzeug zurückkehre, könne den digitalen Parkschein vorzeitig beenden und so unnötige Gebühren sparen.

Anders als bei "PayByPhone" fällt keine Service-Gebühr an

Anders als bei dem zum Beispiel in Kempten genutzten Anbieter „Pay by Phone“ fallen bei Parkster keine höheren Parktarife an: „Wer privat mit der Parkster-App parkt, bezahlt dafür das Gleiche wie am Parkautomaten“, sagt Elin Keim von der Parkster Deutschland GmbH. Darüber hinaus gibt es kostenpflichtige Zusatzdienste. (Hier lesen Sie: Parken in Kempten: Handyparken bei Autofahrern noch kein Erfolg)

Die Eingabe sensibler Kontodaten in der App ist demnach nicht erforderlich. Bezahlt wird auf monatliche Rechnung (sie listet alle Parkvorgänge auf) oder per Kreditkarte. Der Nutzer oder die Nutzerin entscheidet selbst, ob die Rechnung per E-Mail (kostenlos) oder per Post (2,99 Euro pro Rechnung) kommen soll.

Und wie wird der digitale Parkschein kontrolliert? Die kommunale Verkehrsüberwachung kann über die Parkster-App gekaufte Parkscheine in Echtzeit einsehen. Die Mitarbeiter erkennen also bei jedem Fahrzeug sofort, ob ein gültiges Ticket vorliegt.

