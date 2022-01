Waltenhofen will heuer 14 Millionen Euro investieren

Die Gemeinde treibt die Neugestaltung des Ortskerns und den Kita-Ausbau in Hegge voran. Die großen Ausgaben dafür kommen aber erst in den nächsten Jahren.

Noch ist der Haushaltsplan der Gemeinde Waltenhofen für 2022 keine beschlossene Sache. Die Gemeinderatsfraktionen beraten noch darüber, bevor das Gremium die Ausgaben festzurren kann. Bürgermeister Eckhard Harscher rechnet damit nicht vor den Faschingsferien. Während der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses diskutierten die Mitglieder nun über die anstehenden Investitionen. Etwa 14 Millionen Euro setzt Kämmerer Udo Merk an.

Einige Posten sind aber noch in der Schwebe. Wie berichtet, denkt die Gemeinde über ein Parkdeck im Ortskern nach. 1,3 Millionen Euro sind für die Planung und den Neubau im Haushalt eingeplant. Allerdings lief dieser Tage eine Parkplatz-Zählung im Dorf. Bauamtsleiter Klaus Häger erklärte, dass die Regierung von Schwaben das gefordert hatte. Ziel sei, herauszufinden, ob tatsächlich so viele Stellplätze gebraucht werden, wie in den Plänen für die Dorfkern-Gestaltung ausgewiesen wurden. Vom Ergebnis hänge auch die Höhe der Zuschüsse ab. (Lesen Sie auch: Steuereinnahmen stagnieren in Waltenhofen)

Ausbau des Hochwasserschutzes in Lanzen geplant

Das Parkdeck ist Teil der Dorfkern-Neugestaltung, die im Lauf der nächsten Jahre umgesetzt werden soll. Weitere hohe Ausgaben werden hier auf die Gemeinde zukommen. Unklar ist auch noch, inwieweit heuer schon Kosten für die Erweiterung der Kita in Hegge anfallen – eines der aktuellen Großprojekte in Waltenhofen.

Dass die Arbeiten für den Hochwasserschutz in Lanzen heuer anstehen, ist dagegen relativ sicher. 1,7 Millionen Euro fallen hier für die Erneuerung des Kanalsystems an, damit es mehr Wasser aufnehmen kann. (Lesen Sie auch: Trauer um Unternehmerpersönlichkeit Adolf Fechtig)

Haushalt Waltenhofen: Geld für Grundstücke und Kredite

2,5 Millionen Euro sind für den Erwerb von Grundstücken vorgesehen, weitere 1,25 Millionen Euro für die Tilgung von Krediten. Fahrzeuge für den Bauhof schlagen mit 455.000 Euro zu Buche – darunter ist auch ein Unimog, an den eine Straßenkehr- und Schneepflug-Einheit angehängt werden kann. 450.000 Euro beträgt die Summe, die für den Straßenunterhalt vorgesehen ist.

Kämmerer Merk plant, 3,6 Millionen Euro aus der Rücklage zu entnehmen und einen Kredit von 2,9 Millionen Euro aufzunehmen. Letzteres sei aber vielleicht gar nicht nötig. Denn ein Blick auf die vergangenen Haushaltsjahre habe gezeigt, dass nur 61 Prozent der veranschlagten Summen auch tatsächlich benötigt wurden.

