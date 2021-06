Waltenhofener startet wieder mit der Vespa durch

Markus André Mayer tourt bis nach Flensburg und zurück. Italienischer Freund kommt ins Allgäu und fährt weiter nach Tokio

Markus André Mayer aus Waltenhofen hat eine große Leidenschaft, seine Eleanore. Das ist ein 50 Jahre alter Vespa-Roller, mit dem er am 2. Juli zu seiner nächsten großen Tour aufbricht. Dabei ist er einige Wochen von Zell am See bis Flensburg und weiter in die Schweiz unterwegs und fährt dabei mehr als 5000 Kilometer.

Das ist so etwas wie die Vorbereitung auf eine Europatour 2022. „Ich fahre 25 000 Kilometer durch 40 Länder, sammle Geld bei dieser Gentleman Giro für die Kinderkrebsstiftungen in den jeweiligen Ländern und will damit wieder ins Guinessbuch der Rekorde.“

Der einzige Vespa-Weltumrunder im deutschsprachigen Raum

Der 44-jährige Social-Media-Experte ist der einzige Vespa-Weltumrunder im deutschsprachigen Raum. In den vergangenen 13 Jahren hat er drei inoffizielle Weltrekorde aufgestellt, mehrere Wohltätigkeitsprojekte konzipiert und umgesetzt. Er hat schon 50 Länder bereist und fuhr zuletzt mit einem Piaggio Ape Lastendreirad von Portual nach Deutschland. Damit zählt der Allgäuer zu den bekanntesten Vespa-Fahrern in Europa.

Von Mailand nach Tokio zu den Olympischen Spielen

Ebenso wie sein Freund Fabio Cofferati aus der Nähe von Parma. Der Italiener fährt gerade mit seiner 23-PS-Vespa von Mailand nach Tokio zu den Olympischen Spielen. Er wandelt auf den Spuren seines Landsmanns Roberto Patrignani, der 1964 mit einer Vespa ins Land der aufgehenden Sonne getourt war.

„Das sind 13 000 Kilometer in zehn Wochen mit 60 Kilogramm Gepäck“, erzählt der Vater von zwei kleinen Kindern: „Hoffentlich ist meine Ehefrau noch da, wenn ich zurückkomme.“

Die Sorge hat Mayer nicht. Er startet am kommenden Freitag in Leonberg und hat dazu seinen Zweitakter komplett neu aufgebaut: „Der Motor mit drei PS und das Getriebe sind neu.“ Vespa fahren ist für ihn Leidenschaft und Leidensfähigkeit: „Man braucht Schrauberfähigkeiten und Liebe zu historischen Dingen, so wie zu meiner 50 Jahre alten Eleanore.“

