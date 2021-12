Bildhauer Walter Konrad (90) geht noch immer täglich in seine Werkstatt in Reicholzried. Die gibt es nun schon seit 101 Jahren.

20.12.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Seit 101 Jahren gibt es die Bildhauer-Werkstatt in Reicholzried. Zunächst Josef, dann Walter Konrad schufen hier aus Stein und Holz unzählige Werke. Ihnen zur Ehre wurde der Haldenweg, an dem die Werkstatt liegt, nun umbenannt: Am 90. Geburtstag von Walter Konrad wurde am Sonntag nun bekannt, dass die Adresse künftig Bildhauerweg heißt.