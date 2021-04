Walter Morasch verbreitet Volkslieder übers Telefon

Wie der 87-jährige Mundharmonika-Spieler Walter Morasch aus Kempten Heimbewohnern und hilfsbedürftigen Menschen eine Freude bereitet – und sich selbst auch

20.04.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Walter Morasch spielt seit seiner Jugend leidenschaftlich gern Mundharmonika. Trotz seines Alters – noch in diesem Monat feiert er seinen 88. Geburtstag – ist er agil und unternehmungslustig. Seinen Altersgenossen im Kemptener AWO-Seniorenheim sowie Menschen in der Wärmestube hilft er mit Musik. Regelmäßig spielt Morasch mit seiner großen Mundharmonika für sie auf. Seit über neun Jahren trägt er ehrenamtlich bekannte Volkslieder vor. Dann kam Corona. Doch trotz der Beschränkungen fand der jung gebliebene 87-Jährige eine einfache wie geniale Lösung, damit die älteren Menschen im Seniorenheim nicht auf Musik verzichten müssen: Jede Woche spielt Morasch auf seiner Mundharmonika zu Hause vor dem Telefon.

Dazu legt er den Hörer so hin, dass das Mikrofon sein Spiel aufnehmen kann. Der Apparat am anderen Ende der Leitung wird auf laut gestellt und verstärkt. Alle Heimbewohner, die geimpft sind, dürfen sich um das Telefon versammeln und können so dem Repertoire von Volksliedern lauschen, das über die Jahre auf über 100 Stücke angewachsen ist.

Zuhörer lauschen dem Spiel mit leuchtenden Augen

Vor Corona hat Morasch die Liedtexte zum Mitsingen verteilt, Witze erzählt und etwas vorgelesen. Das geht nun nicht mehr. Auch wenn Morasch nur durch sein Telefon Musik machen darf, sieht er dennoch eine positive Wirkung. Für eine Frau aus der Wärmestube, die gesundheitlich angeschlagen und psychisch labil ist, spiele er jeden Abend. „Das ist für sie unheimlich wichtig, und mir macht es Spaß“ sagt Walter Morasch. „Es ist immer schöner für andere zu spielen als nur für sich selber.“

Früher ist Walter Morasch auch mal auf einzelne Zimmer gegangen

Was mit einer musikalischen Einlage für eine Geburtstagsfeier begann, ist in der Arbeiterwohlfahrt zu einer festen Einrichtung geworden – und auch in der Wärmestube, die Walter Morasch selber vor 23 Jahren in eigener Initiative ins Leben gerufen hatte. Früher ist er auch mal auf einzelne Zimmer gegangen, um etwas Unterhaltung zu bringen. Da war eine Frau, die nie aus ihren vier Wänden herauswollte. Mittlerweile komme auch sie zu den Versammlungen um das Telefon, weil sie die Musik nicht missen mag. Gerade demente Menschen bekämen wieder leuchtende Augen, wenn er eines der ältesten deutschen Volkslieder – „Wenn alle Brünnlein fließen“ – spiele, erzählt Morasch.

Der gelernte Feinmechaniker war zuletzt Dispositionsleiter bei der Firma Ott HydroMet. Das Spiel auf der Mundharmonika und die Volkslieder hat er bei der katholischen Jugend gelernt. Er sang auch in einem Jugendchor mit und erinnert sich an Auftritte auf der Burghalde. Walter Morasch hat eine besondere musikalische Begabung. Lieder, die er hört, könne er schnell lernen und nachspielen, sagt er. Noten brauche er dazu nicht.

Musik für andere hält Walter Morasch jung

Sein geliebtes Instrument, das auf C und E gestimmte Modell „Echo“ von Hohner, hat er immer bei sich. Beim Interview mit unserer Zeitung spielt er spontan die ersten Takte des Volksliedes „Es tönen die Lieder“ an. Er hat aber auch klassische Stücke drauf und lässt zum Beweis Papagenos Auftrittslied „Der Vogelfänger bin ich ja“ aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ erklingen. Besonders gerne spiele er die Melodie von Beethovens „Ode an die Freude“. Das soziale Engagement ist seine ganz persönliche Mission, die er bis heute mit viel Energie und unverdrossen erfüllt. Seine Devise („Je mehr ich für andere tue, desto besser geht es mir“) scheint voll aufzugehen. Mit Musik hält er sich und andere jung und erfrischt die Lebensgeister.

Walter Morasch hat noch viele Pläne. Seine Sammlung mit Volks- und Wanderliedern möchte er gerne der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben in Krumbach überlassen. Sein großer Traum aber ist, die Volkslieder mit einem Chor auf CD einzuspielen, wenn Corona vorbei ist. Er möchte auch die jüngeren Generationen dazu animieren, das Volksliedgut zu pflegen und lebendig zu erhalten.