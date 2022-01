Wandern wurde im Ruhestand zur Leidenschaft des ehemaligen Kemptener Stadtdirektor Schwappacher

Der ehemalige Stadtdirektor Dieter Schwappacher aus Kempten genießt Bewegung und Landschaft. Woran er als „allzwecktaugliches Erfolgsmodell“ noch zurückdenkt.

28.01.2022 | Stand: 18:28 Uhr

Wer ihn lange nicht mehr gesehen hat, wird ihn sofort wieder erkennen. Denn der Mann, der vor einigen Monaten seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, strahlt unverändert das aus, was viele während seiner beruflichen Tätigkeit an ihm schätzten: Lebendigkeit. Und wenn Dieter Schwappacher, langjähriger Stadtdirektor bei der Stadt Kempten, die Fotobücher von Wanderungen mit seiner Wandergruppe durchblättert, leuchten seine Augen. Denn dort lebt er das, was er im Ruhestand zu schätzen gelernt hat: Freundschaft, Bewegung, Landschaft.