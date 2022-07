Allgäuer Experten: So lassen sich Risiken bei Hitze vermeiden

Das Thermometer steigt über die 30-Grad-Marke. Experten raten, wie sich Risikofaktoren minimieren lassen. Damit dem Sommer-Spaß nichts im Wege steht.

12.07.2022 | Stand: 13:08 Uhr

In den kommenden Tagen soll im Oberallgäu die 30-Grad-Marke geknackt werden – viele freut’s, doch die hohen Temperaturen bringen auch Risiken mit sich. Experten geben Tipps, damit die Freude am Sommerwetter nicht getrübt wird.

Bademeisterin Lea Stützel in Dietmannsried weiß, dass sich bei Hitze viele möglichst schnell im Wasser abkühlen wollen. Doch sie rät zur Vorsicht: Lieber zunächst von den Füßen her langsam an die Kälte gewöhnen, um den Kreislauf nicht zu überfordern. Im Wasser sollte man nicht vergessen, dass man der Sonne ausgesetzt ist – deshalb immer wieder den Schatten aufsuchen, sagt Stützel. Auch das Trinken würden viele vor lauter Wasser vergessen. „Dann ist das Sonnenstich-Risiko hoch.“

Hitze in Kempten und im Oberallgäu: Was Senioren und Haustieren jetzt hilft

Ältere Menschen sind laut Gaudenzia Angerer von der Internationalen Kolping Pflegeschule Kempten besonders hitzeanfällig: Ihr Körper könne sich nicht mehr so leicht auf Temperaturen einstellen. Ausreichend trinken, Kopfbedeckung und Sonnenschutz seien deshalb besonders wichtig. Manche Medikamente wie Johanniskraut würden die Lichtempfindlichkeit der Haut beeinflussen. Und auch medizinische Geräte sorgen für zusätzliche Hitzebelastung bei hohen Temperaturen. Da heiße es: Frühzeitig Rollos runter und ausreichend lüften.

Hautarzt Dr. Simon Ueberschaar aus Sonthofen rät ebenfalls zur Vorbeugung. Dem Hautarzt zufolge sind vor allem nach kühleren Phasen wie zuletzt schwere Verbrennungen möglich, sogar mit Blasen auf der Haut. Er empfiehlt Sonnencreme mit Schutzfaktor 50 für jeden – weniger hält er nicht für sinnvoll. Das gelte auch für Menschen mit eher dunkler Haut: Auch ohne Sonnenbrand steige durch die Sonneneinstrahlung das Risiko für Weißen Hautkrebs. „Unsere Haut ist nicht darauf ausgelegt, so alt zu werden.“ Schwarzer Hautkrebs könne je nach Hauttyp schon durch einen einzelnen Sonnenbrand ausgelöst werden. Für Kinder empfiehlt er zusätzlich Kleidung mit Schutzfaktor.

Auch Kühe können bei solchem Sommerwetter Sonnenbrand bekommen

Apropos Haut: Kuhhaut gilt sprichwörtlich als besonders widerstandsfähig. Laut Rainer Hoffmann vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kempten gilt das vor allem für Allgäuer Braunvieh. Arten mit hellerer Haut dagegen können durchaus Sonnenbrand bekommen. Auch würden Rinder mit hohen Temperaturen schlechter zurechtkommen als mit niedrigen. Folgende Punkte seien deshalb zu beachten. In Ställen wird durch verschiedene Vorrichtungen Luftzug erzeugt – sei es mit Fenster und Kamin oder mit offener Front und Ventilator. Mancherorts seien Wasserzerstäuber verbaut. Kuhduschen mögen nicht alle Rinder gleich gern.

Auf der Weide trinken Rinder bis zu 140 Liter Wasser am Tag, da sei ausreichend Angebot wichtig. Ebenfalls Schatten, etwa unter einem Baum oder einer Hütte. Das Bedürfnis nach Abkühlung sei jedoch von Kuh zu Kuh unterschiedlich, sagt Hoffmann.

Achtung bei Kaninchen, Katzen und Hunden: Was Haustiere bei Sommerhitze brauchen

Je kleiner das Tier, desto empfindlicher reagiert es auf Hitze, sagt Tierarzt Dr. Kai Rössler aus Lauben. Halter von Käfigtieren wie Nagern oder Ziervögeln sollten den Stall regelmäßig aus der Sonne nehmen. Ein feuchtes Handtuch über dem Käfig könne vorbeugen, Luftzug sei zu vermeiden. Auch für sie sei ausreichend Wasser wichtig. Hecheln Käfigbewohner, sollte der Tierarzt angerufen werden. Für Wohnungskatzen sorgen aufgehängte feuchte Handtücher für Abkühlung. Hunde sollten nicht über heißen Asphalt laufen, der ihre Pfoten verbrennen könnte. Unruhe, Speicheln, Schwanken und Seitenlage deuten bei Hunden einen Hitzschlag an. Dann in einem kühlen Raum mit kühlen Beinwickeln stabilisieren, anschließend zum Tierarzt fahren.

