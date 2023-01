Warum die Künstlerin Rahel Seitz einen Hühnerstall im Altstadtpark plant

15.01.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Im Altstadtpark unter der Kemptener Burghalde werden vielleicht bald Hühner gackern. Beim Kunst-Wettbewerb, den das Architekturforum Allgäu für sein künftiges Haus der Baukultur ausschrieb, hat das Konzept von Künstlerin Rahel Seitz den Zuschlag erhalten. Sie möchte an die Fassade des Gebäudes, bekannt als „Reglerhaus“, einen Hühnerstall anbauen und mit einer Handvoll Hennen bestücken. Die sollen – sofern das erlaubt wird – auf dem Gelände am Haus frei laufen können, geschützt von einem Zaun. Die Künstlerin möchte mit diesem ungewöhnlichen Projekt „einen Ort für Hühner und Menschen“ schaffen. „Es ist eine Reflexion über städtisches und ländliches Leben, über Tiersein und Menschsein.“

Der Ort soll ins Bewusstsein der Bewohner kommen

Seit zweieinhalb Jahren darf das Architekturforum das Reglerhaus, das der Stadt gehört und lange leer stand, für seine Aktivitäten nutzen. Bisher fanden dort Ausstellungen und Vorträge statt. In den nächsten Jahren möchte der 300 Mitglieder zählende Verein das Gebäude, das weder Heizung noch ein WC besitzt, zum Haus der Baukultur ausbauen. Die Planungen dazu sind angelaufen.

Nun kam die Idee auf, das Gebäude vor einer baulichen Umgestaltung mittels einer künstlerischen Intervention als lebendigen Ort ins Bewusstsein zu bringen. Das Forum wolle damit an der Schnittstelle von Architektur und Natur ein Zeichen setzen, sagt Geschäftsführer Franz Schröck. Das Architekturforum wünschte sich eine Arbeit, die die Fassade oder die Gebäudehülle belebt und zum sozialen Treffpunkt inmitten des „Holzplatz“-Wohnquartiers wird. Es akquirierte 4000 Euro von der Kulturförderung der Stadt Kempten und lobte einen Wettbewerb aus, den die Kunsthistorikerin Birgit Höppl und Thomas Kieschke (Staatliches Bauamt) organisierten.

Die Architekten unterstützen die Künstlerin beim Anbau des Hühnerstalls

Neun Künstlerinnen und Künstler beteiligten sich. Eine dreiköpfige Jury mit Winfried Becker (Künstler und Architekt), Annette Hauser-Felberbaum (Kulturbeauftragte des Stadtrates) und Künstler Josef Zankl aus Mering bei Augsburg wählten den Vorschlag von Rahel Seitz aus. Obwohl sie in Hessen lebt, hat sie einen Bezug zum Allgäu, da sie beim Landestheater Schwaben in Memmingen als Bühnenbildnerin tätig war.

An einem der Fenster will sie einen Hühnerstall andocken. Ein Team aus dem Architekturforum wird sie bei dem Anbau unterstützen. Ihre Kunst-am-Bau-Aktion, die auf etliche Monate angelegt ist, soll auch einen sozialen Mehrwert haben. Das Gelände könnte zum Treffpunkt im Quartier werden. Dazu werden Gespräche mit einer nahen Grundschule und einem Altenheim geführt. Die Menschen sollen sich nicht nur an den Tieren erfreuen, sondern auch beim Füttern helfen. „Ein Stück weit ist das ein Experiment“, sagt Schröck.