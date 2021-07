In vielen Gärten hängt weniger Obst an den Bäumen als sonst. Ein Experte erklärt, woran das liegt und gibt Tipps für eine doch noch erfolgreiche Ernte.

12.07.2021 | Stand: 09:02 Uhr

So mancher Gartenbesitzer wundert sich derzeit, warum in diesem Jahr so wenig Obst an seinen Bäumen hängt. Ihn beruhigt es vielleicht, dass es vielen so geht. Der Oberallgäuer Gartenfachberater Bernd Brunner klärt auf: Vermutlich war es Bienen und anderen Bestäubern in diesem Frühjahr zu kalt, um die Blüten zu besuchen.