Warum fliegt heute der Hubschrauber über Kempten?

Warum fliegt heute ein Hubschrauber über Kempten? Alle, die sich am 1. und 2. März 2023 diese Frage stellen, bekommen die Antwort hier.

01.03.2023 | Stand: 08:45 Uhr

Heute, am 1.3. und 2.3.2023, kann es am Himmel über Kempten lauter werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kommt an beiden Tagen ein Hubschrauber über dem Stadtgebiet zum Einsatz. Doch was ist der Grund dafür?

Forst- und Baumfällarbeiten bedingen den Helikopter-Einsatz über Kempten Anfang März. Wie die Stadt mitteilt, werden heute am Mittwoch und morgen am Donnerstag Eschen im Bereich Hintere Rottach gefällt. Die dortigen Wege könnten nicht oder nur mit großen Schäden von Forstmaschinen erreicht werden. Die gefällten Holzstämme sollen verwertet werden und müssten deshalb mit dem Hubschrauber zum Abfuhrplatz geflogen werden, heißt es.

Hubschrauber-Einsatz über Kempten heute: Das steckt dahinter

Grund für die seit Anfang Februar laufenden Baumfällungen in Kempten sei eine sich stark ausbreitende Pilzerkrankung, das sogenannte Eschentriebsterben. Die Arbeiten bislang konzentrieren sich fast ausschließlich auf die Eschen entlang der Rottach zwischen Klinikum und Pulvermühlweg.

Während der Fällungen und des Hubschrauber-Einsatzes im Bereich Hintere Rottach am 1. und 2. März müssten Besucherinnen und Besucher des Stadtwaldes mit Sperrungen rechnen.

Die Stadt bittet eindrücklich darum, die abgesperrten Bereiche zu meiden, da im Flugbereich der Hubschrauber Holz herabfallen kann und Lebensgefahr besteht.