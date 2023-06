Warum gerade jetzt? Nach Abschiebung von 17-Jähriger aus Kempten bleiben Fragen offen

Unterstützer wundern sich über den Zeitpunkt der Abschiebung. Die Kemptener Polizei widerspricht der Angabe, der Familie seien Handschellen angelegt worden.

27.06.2023 | Stand: 07:12 Uhr

Neun Jahre lebt eine Frau aus Nigeria mit ihren vier Kindern in Kempten. Dann wird sie plötzlich abgeschoben. Dabei steht die älteste Tochter Victoria direkt vor ihrem Schulabschluss. Wie berichtet, hat der Fall in Kempten für viel Aufsehen gesorgt, am Montag demonstrierten an die 60 Menschen und forderten die Rückkehr der Familie. Darunter auch einige, die sich vor Ort für die Integration von Geflüchteten einsetzen. Eine Frage, die mehrmals gestellt wurde: Warum gerade jetzt? Warum die Abschiebung nach neun Jahren Integration der Kinder, so kurz vor dem Schulabschluss der 17-Jährigen?

