Warum Jazzsängerin Lydia Schiller einen neuen Weg einschlägt

Die aus Kempten stammende Sängerin Lydia Schiller möchte zurück zum Einfachen. Beim Jazzfrühling tritt sie mit einem Frauentrio auf.

21.04.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Am kommenden Sonntag können die Kemptener Musikfans Wiedersehen feiern mit einer Sängerin, die aus der Stadt stammt und unzählige Male im Allgäu auftrat: Lydia Schiller. Die 33-Jährige lebt seit sieben Jahren in Köln. Nun macht sie einen Abstecher in ihre Heimat: Am Sonntagabend wird sie auf der Bühne des Kemptener Stadttheaters stehen und mit dem Trio „Morley“ für die dort aufgestellten Kameras und Mikrofone Musik machen – bekanntlich findet das Jazz-Festival wegen Corona online statt. Das Konzert wird live auf „klecks.de“ gestreamt.