Warum Kempten den Kulturschaffenden nun mit Stipendien hilft

Kemptens Corona-Förderungen funktionieren noch nicht so gut, wie die Stadt sich das vorstellt. Deshalb probiert sie es nun mit 3000-Euro-Stipendien für Künstler.

16.05.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Kulturschaffende in Kempten erhalten noch eine weitere Möglichkeit, um in der Corona-Krise an Geld zu kommen. Das Kulturamt der Stadt legt zusätzlich zu den schon bestehenden Fördermaßnahmen zehn „Stipendien“ auf, die jeweils mit 3000 Euro ausgestattet sind. Bewerben können sich – ab sofort – berufsmäßige Kulturschaffende aller Sparten. Das Stipendium, das über drei Monate läuft, soll ihnen ein künstlerisches Arbeiten in der Corona-Krise ermöglichen. Sie können damit begonnene Vorhaben zu Ende bringen, neue konzipieren sowie innovative Vermittlungsformate entwickeln und testen.