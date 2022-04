Warum Musiker Martin Kern Friedenslieder komponiert

Der Buchenberger Musiker Martin Kern hat 40 kleine Friedenslieder geschrieben und bietet sie zum Spielen an. Spenden reicht er an geflüchtete Ukrainer weiter.

Martin Kern ist ein fleißiger Musiker. Er macht nicht nur mit Kindern in mehreren pädagogischen Einrichtungen im Ober- und Westallgäu Musik, er komponiert auch viel: vor allem leicht zu spielende Melodien für Gitarre, Zither und Blasinstrumente. Im Lockdownjahr 2020 sind 40 Melodien entstanden, die der Buchenberger – wie berichtet – in zwei Bänden als „Hoffnungsmelodien“ veröffentlichte. Auch im vergangenen Jahr schrieb er über 40 Kompositionen, die er mit Blick auf den Krieg in der Ukraine Friedenslieder nennt.

„Im Krieg gibt es immer nur Verlierer“, sagt der Musikpädagoge und gibt einem Lied den Titel „Menuett für Mathilde“. Damit möchte er an Mathilde von Canossa erinnern. Auf ihrer Burg legten Papst Gregor und der deutsche König Heinrich IV. nach seinem bekannten, bußfertigen Gang nach Canossa im Jahr 1076 ihren Konflikt bei. Musik könne viel bewirken, ist Martin Kern überzeugt: „Wo Menschen Musik machen, da ist Frieden.“ Das Wort Frieden stecke auch im Wort Zufriedenheit. Musik helfe sehr, sie zu finden. Und nur wer mit sich zufrieden sei, könne auch friedlich sein. Wenn er mit Kindern musiziert, mache das nicht nur die Kinder, sondern auch ihn zufrieden, erzählt Kern.

Die Einfälle für Lieder kommen ihm spontan, beim Spazierengehen oder auf Reisen. Da skizziert er auch mal im Urlaub, nach einem beeindruckenden Rundgang im Marmorsteinbruch von Carrara etwa, Ideen auf einen stets griffbereiten Block mit Notenlinien und probiert das Notierte aus. „Die Gitarre ist immer warm gespielt und auf Betriebstemperatur“, scherzt der 65-Jährige.

Zur Zeit kommt Kerns Musikerfreund Martin Kerber jede Woche zu ihm, um auf Zithern alle neu entstandenen Lieder einmal durchzuspielen. Gemeinsam überprüfen sie, ob die Akkorde funktionieren. Die eine oder andere Note seines Arrangements von Verdis Rigoletto, das er sogleich nach dem Besuch einer Aufführung bei den Bregenzer Festspielen begann, wird dann noch verbessert. Seine Lieder sind jedoch nicht ausschließlich für Zither geschrieben. Sie könnten auch mit Bläsern, Streichern, Gitarrenbegleitung oder im Quartett gespielt werden, betont Kern.

Noch sind die vielen kleinen Kompositionen nicht in Heftform erschienen. Kern möchte aber gerade jetzt einige davon kostenlos zur Verfügung stellen, um möglichst bald mit seinen Friedensliedern Gutes zu tun. Er hofft auf freiwillige Spenden, denn er möchte damit direkt und ohne Umwege eine Familie in Buchenberg unterstützen, die eine ukrainische Mutter mit Kindern aufnehmen wird. Die kurzweiligen und Laune machenden Musikstücke sind direkt bei Martin Kern zu beziehen: per E-Mail (musikschulekern@hotmail.com) oder per Telefon (08378/360).

