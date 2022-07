Warum sich Kinderschützer im Allgäu Sorgen machen

Um Kinder besser vor Gewalt und Vernachlässigung zu schützen, tut sich im Allgäu gerade viel. Gleichzeitig gibt es schlechte Vorzeichen.

11.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Was tun, wenn ein Kind dem Kinderarzt vernachlässigt vorkommt? Wenn Eltern sich bei der Erklärung von Verletzungen selbst widersprechen? Nicht nur für Ärzte ist das Thema Kinderschutz ein sehr sensibles. Der Klinikverbund hat nun seit etwa einem Jahr Leitlinien, die genau vorgeben, welche Schritte in solchen Fällen zu gehen sind. Ein Symposium mit Akteuren zahlreicher Fachrichtungen am Wochenende in Kempten zeigte zudem: Deren Vernetzung nimmt zu – doch die Rahmenbedingungen, um Kinder zu schützen, verschlechtern sich massiv.

