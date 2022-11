Was die Stadtkapelle Kempten zum125-jährigen Bestehen musikalisch serviert hat

Die Stadtkapelle Kempten feiert 125-jähriges Bestehen. Deshalb hat sie beim Jahreskonzert eine Reise durch ihre Geschichte unternommen.

16.11.2022 | Stand: 10:59 Uhr

Mit einem Paukenschlag eröffnete Stadtkapellmeister Thomas Frasch das Herbstkonzert der Stadtkapelle Kempten im Stadttheater. Mit seinen 65 Musikerinnen und Musikern in symphonischer Orchesterbesetzung samt Kontrabass und zwei Celli brachte er die Egmont-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven zu Gehör. Die Wechsel zwischen Pianostellen und vollem Orchesterklang meisterten die Musiker unter Fraschs Leitung eindrucksvoll.

Die Perkussionisten müssen Schwerstarbeit leisten

Weiter ging es mit „Oktober“, einem „neoimpressionistischen Stück“ wie Moderator Ludwig Waldmüller ankündigte. Melancholisch fühle sich der kanadische Komponist Eric Whitacre im Oktober, erklärte Waldmüller, und diese herbstliche Stimmung bringt die Stadtkapelle auch bis zum elegischen Schluss rüber. „Die Sage vom Störtebeker“ von Dominik Wagner ist ein Stück Programmmusik, das sich mit Leben und Tod des legendären Piraten beschäftigt, der in Nord- und Ostsee sein Unwesen trieb. Die Kemptener spielten es mit großem Geräuschaufwand, mit Meeresrauschen und Möwenschreien. Plötzlich setzte großes Kneipenpalaver ein, die Perkussionisten leisteten Schwerstarbeit und wurden von anderen Musikern mit raschelndem Papier und Regenmachern unterstützt. Frasch schaffte es, die Spannung zu steigern bis zum atemlosen Schluss auf der großen Konzerttrommel.

Erinnerung an den ehemaligen Dirigenten Helmut Müller

Nach der Pause belohnten die Besucherinnen und Besucher den „Tanz der Vampire“ von Jim Steinman mit Rufen und langanhaltendem Applaus. Danach begab sich die Stadtkapelle auf eine Zeitreise durch ihre 125-jährige Geschichte. Zunächst mit dem bekannten Marsch „Unter dem Sternenbanner“ von John Philip Sousa aus dem Gründungsjahr 1897. Punktgenau führte Frasch die Musiker durch Steigerungen und Einwürfe bis zum ebenso punktgenauen Schluss. Das Publikum im Stadttheater war begeistert.

Franziska Frasch spielt furios den Csárdás

Die „Ungarischen Weisen“ schrieb in den 1950er Jahren das Stadtkapellen-Mitglied Eric Blackstein für die Kemptener. Den Geigenpart mit einem rasenden Csárdás erledigte Franziska Frasch mit Bravour – was am Ende zu Bravorufen im Publikum führte.

Die Stadtkapelle beim Herbstkonzert im Stadttheater: Blick in die Trompeten- und Tubenregister mit dem Paukisten im Hintergrund. Bild: Martina Diemand

Den Big-Band-Sound der Ära Helmut Müller, der die Stadtkapelle von den 1970er bis in die 1990er Jahr geführt hatte, ließ Frasch mit einem Arrangement von „New York, New York“ von John Kander aufleben. Die Tempoverzögerungen in dem Stück arbeitete er mit seinen Musikern sehr schön heraus. Zwei Zugaben erklatschten sich die begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer im nicht ganz gefüllten Stadttheater.

Den Abend stimmungsvoll eingeläutet hatte Thomas Frasch mit dem Jugendblasorchester der Sing- und Musikschule. Die jungen Musiker zeigten sich bei „Zauberland“ von Kurt Gäble und „Karibischer Sommer“ von Luigi di Ghisallo intonations- und rhythmussicher.