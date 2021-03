Was ist die Kreisumlage? CSU kämpft mit dem Kreis Oberallgäu um Entlastung für die Gemeinden

Wegen Corona kommen harte Zeiten auf das Oberallgäu zu. Die CSU-Fraktion will deshalb eine Senkung durchsetzen. Landrätin Indra Baier-Müller hält dagegen.

„Kreisumlage“ ist ein sperriger Begriff und scheint mit dem Leben der Bürger in den Gemeinden wenig zu tun zu haben. Doch es scheint eben nur so. Denn die Rathäuser müssen jedes Jahr aufs Neue entscheiden, für was sie das Geld, das ihnen zur Verfügung steht, ausgeben. Soll diese oder jene Straße noch saniert werden oder können sie noch warten? Braucht der Musikverein den Zuschuss wirklich? Solche Fragen hängen unter anderem auch mit der Kreisumlage (siehe unten) zusammen. Müssen die Gemeinden weniger bezahlen als im Vorjahr, haben sie mehr Geld in der Kasse. Müssen sie mehr bezahlen, steht dem Kreis mehr zur Verfügung.