Viele Jahre war Renate Hinz (83) für die CSU aktiv, auch heute verfolgt sie zielstrebig ihre Visionen. Welche das sind und warum man älter werden lernen muss.

17.06.2021 | Stand: 11:25 Uhr

Was macht eigentlich? - In dieser Serie stellen wir Menschen vor, die sich in Kempten und im Oberallgäu einen Namen gemacht haben und seitlangem nicht mehr in ihrer früheren Funktion tätig sind. Heute: Renate Hinz, viele Jahre lang Seniorenbeauftragte des Landkreises und für die CSU in vielen Funktionen aktiv.