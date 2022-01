Was sich Menschen in Kempten vom neuen Jahr 2022 erhoffen

Respekt für Natur und Mitmenschen, mehr Zeit für die Familie – was Menschen in Kempten 2022 wichtig ist. Die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie eint alle.

03.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Hinter den Mitarbeitenden des Klinikverbunds Allgäu liegen harte und anstrengende Wochen. Privatdozent Dr. Florian Wagner ist Chefarzt der Intensivmedizin und berichtete von voll ausgelasteten Stationen und der Arbeit „am Limit“. Für das neue Jahr wünscht er sich deshalb eine breite Akzeptanz der Corona-Impfung in der Allgäuer Bevölkerung. „Damit die Covid-Pandemie überwunden werden kann und wir in unseren Kliniken, aber auch im Alltag wieder in einen ,Normalbetrieb’ zurückkehren können.“ Das wünsche er sich auch für seine eigenen und alle anderen Kinder, die aufgrund der Einschränkungen zurückstecken müssten. Von der Politik fordert Wagner ein klares Signal für eine grundlegende Veränderung der Rahmenbedingungen in der Pflege.

Dr. Florian Wagner Bild: Ralf Lienert

Intensivkrankenpfleger Tobias Klein schließt sich dieser Forderung als stellvertretender Leiter der operativen Intensivstation in Kempten an: „Damit wir mehr Zeit für unsere Patienten und Pflegeaufgaben haben.“

Tobias Klein. Bild: Anica Klein

Er wünscht sich, dass die Pflegepersonal-Untergrenze nicht als maximale Besetzung gesehen wird und dass der Klinikverbund nicht mehr gewinnorientiert arbeiten muss. Für sich persönlich ist Zeit wichtig – für Familie und Freunde und für stille Momente an schönen Orten. „Ich wünsche mir Freiheit, damit ich meine Reise nach Norwegen durchführen kann, Gesundheit und Zivilcourage.“

Dr. Dagmar Strauß, Chefärztin der Notaufnahme in Kempten Bild: Christoph Kölle

Für Dr. Dagmar Strauß, Chefärztin der Zentralen Notaufnahme, ist ebenfalls Gesundheit wichtig. „Ich wünsche mir die Wiedereinkehr von mehr täglicher Normalität, sowohl im Beruflichen als auch im Privaten.“

Dieter Zacherle, ehemaliger Stadtrat in Kempten über seine Wünsche für das neue Jahr 2022

Dieter Zacherle. Bild: Ralf Lienert

Herr Zacherle, was wünschen Sie sich persönlich für das Jahr 2022?

Lesen Sie auch

Tag der Menschenrechte 2021 "Ich wurde mit Benzin übergossen" - Als Flüchtlingshelferin in Serbien erlebt Marina Bottke aus Weiler Unfassbares

Dieter Zacherle: In meinem Alter ist das ganz klar Gesundheit – für mich und meine Familie. Das hat oberste Priorität.

Was wünschen Sie sich für die Stadt Kempten?

Zacherle: Für die Stadt wünsche ich mir eine Politik mit Augenmaß. Dass das, was wir in der Vergangenheit auf den Weg gebracht haben, weitergeführt wird. Dass in der Stadtpolitik hoffentlich bald wieder alle an einem Strang ziehen.

Ayla Inan, Leiterin des Sozialdiensts muslimischer Frauen in Kempten, über ihre Wünsche für das neue Jahr 2022

Ayla Inan. Bild: Matthias Becker

Frau Inan, was wünschen Sie sich persönlich?

Ayla Inan: Ein neues Jahr bedeutet neue Hoffnung, neues Licht, neue Gedanken und neue Wege. Ich wünsche mir Gesundheit und ein liebevolles Zusammenleben ohne Lockdown und ohne strenge Vorschriften beim Zusammenkommen mit anderen Menschen.

Was wünschen Sie sich für die Stadt?

Inan: Ein Zusammenleben ohne Vorurteile. Vergangenes Jahr hat ein fremder Mann einem Mädchen das Kopftuch heruntergerissen. Ich wünsche mir, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen. Auch von unserer Seite gibt es Vorurteile anderen gegenüber und auch die müssen weniger werden.

Kemptens Stadtpfarrer Dr. Bernhard Ehler über seine Wünsche für das neue Jahr 2022

Dr. Bernhard Ehler Bild: Ralf Lienert

Herr Dr. Ehler, was wünschen Sie sich persönlich?

Dr. Bernhard Ehler: Ich wünsche mir die nötige Kraft, um die täglichen Herausforderungen bewältigen zu können, sodass ich in meinem Ruhestand ab September – befreit von den Lasten der Verwaltung – wieder ganz als Seelsorger für die Menschen da sein kann.

Was wünschen Sie sich für die Stadt Kempten?

Ehler: Für die Stadt Kempten wünsche ich mir, dass sie weiterhin ein Ort bleibt, an dem Menschen unterschiedlicher Herkunft, religiöser, politischer und weltanschaulicher Einstellung respektvoll miteinander umgehen und gemeinsam das Wohl aller suchen.

Gaby Heilinger, Vorsitzende beim Haus International Kempten, über ihre Wünsche für das neue Jahr 2022

Gaby Heilinger Bild: Ralf Lienert

Frau Heilinger, was wünschen Sie sich persönlich?

Gaby Heilinger: Ich wünsche mir eine Zeit nach Corona. Eine Zeit, in der zwischenmenschliche Beziehungen wieder ohne Komplikationen und ohne Video-Meetings stattfinden. Ich wünsche mir Leichtigkeit und Freude, viele Begegnungen mit Menschen, die fröhlich und offen, klar und ehrlich sind.

Was wünschen Sie sich für die Stadt?

Heilinger: Als Vorsitzende des Haus International wünsche ich mir, dass die konsequente und erfolgreiche Umsetzung des „Kemptener Integrationskonzepts“ möglich ist, wegweisend zu einem respektvollen Miteinander aller, ob mit oder ohne Migrationshintergrund.

Marco Eichberger von Fridays for Future in Kempten über seine Wünsche für das neue Jahr 2022

Marco Eichberger, Fridays for Future Kempten. Bild: Jonas Hege

Herr Eichberger, was wünschen Sie sich persönlich?

Marco Eichberger: Als Mitglied von Fridays for Future wünsche ich mir, dass die Corona-Situation sich entspannt und wieder große Demonstrationen zulässt, um Druck auf die Politik auszuüben.

Was wünschen Sie sich für die Stadt?

Eichberger: Ich hoffe, dass die Politik die Klimakrise als existenzielle Krise anerkennt und entsprechend handelt. Ein Beispiel wäre der Ausbau des ÖPNV mit dichterem Takt auch in den späten Abendstunden. Außerdem wünsche ich mir einen Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur, um Radfahrern mehr Raum im Verkehr einzuräumen.

Sarah Gomm von Access Allgäu Area (AAA) über ihre Wünsche für das neue Jahr 2022

Sarah Gomm, Access Allgäu Area (AAA). Bild: Martina Diemand

Frau Gomm, was wünschen Sie sich persönlich?

Sarah Gomm: Ich wünsche mir die Abschaffung des Paragrafen 219a Strafgesetzbuch, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Der neue Koalitionsvertrag lässt darauf hoffen.

Was wünschen Sie sich für den Landkreis?

Gomm: Ich hoffe, dass die Abschaffung von 291a in der Region einen Stein ins Rollen bringt und diese Versorgungslücke geschlossen wird, damit Frauen leichter einen Arzt oder eine Ärztin für eine Abtreibung finden. Hier herrscht ein ziemlicher Notstand. Außerdem hoffe ich, dass angesichts der anhaltenden Pandemie die Konzepte gegen Gewalt an Frauen verbessert und die Hilfsangebote ausgebaut werden.

Oskar Brausewetter, Abiturient am "Linde", über seine Wünsche für das neue Jahr 2022

Oskar Brausewetter. Bild: Petra Ankenbrand

Herr Brausewetter, was wünschen Sie sich persönlich?

Oskar Brausewetter: Ich wünsche mir, dass wir uns wieder mehr Vertrauen schenken und Probleme nicht immer bei anderen suchen, sondern bei uns selbst anfangen. Ich hoffe, dass wir zu einem gesunden Grundvertrauen in unsere Gemeinschaft zurückfinden, denn wir sind alle eine Crew, die im selben Boot sitzt.

Was wünschen Sie sich für die Stadt?

Brausewetter: Ich wünsche mir, dass wir mehr auf unsere einzigartige Allgäuer Natur achten und aufhören, Müll überall hinzuwerfen. Dafür wünsche ich mir mehr Möglichkeiten, Müll zu entsorgen, aber auch, ihn gar nicht erst entstehen zu lassen, um die Schönheit unserer Stadt zu bewahren.

Tanja Molocher, Betreuerin von Kriminalitätsopfern, über ihre Wünsche für das neue Jahr 2022

{element10}

Frau Molocher, was wünschen Sie sich persönlich?

Tanja Molocher: Ich wünsche mir für meine Familie und Freunde Gesundheit und viele Gelegenheiten, herzhaft lachen zu können. Ich finde das wichtig, weil es guttut, gerade in der jetzigen Situation. Dann geht alles viel leichter und beschwingter von der Hand.

Was wünschen Sie sich für die Stadt?

Molocher: Dass es bald keine Einschränkungen mehr gibt. Und weiterhin eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Behörden und Hilfseinrichtungen, um schutzbedürftigen Menschen schnellstmöglich helfen zu können. Ich wünsche mir, dass Betroffene den Mut finden, Hilfsangebote anzunehmen.

Lesen Sei auch: Die besten Brückentage 2022: Auch nächstes Jahr machen es Feiertage in Bayern wieder möglich, mit Brückentag und wenigen Urlaubstagen lange frei zu machen. So geht's.