Was war Ihr schönstes Weihnachtsfest?

Das Fest der Geburt Jesu ist ein Fest der Freude und Liebe. Die Redaktion fragt ihre Leser nach Erinnerungen an ein für sie besonderes Weihnachten.

18.12.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Das Weihnachtsfest ist ein besonderer Höhepunkt im Jahreslauf: Christen feiern die Geburt Jesu und viele Menschen ein Fest der Liebe und des Wiedersehens. Es sind Tage, an denen sich Menschen besonders um ein gutes Miteinander kümmern: freundliche Worte, Gesten und vielleicht auch Geschenke inklusive.

Es ist aber auch eine Zeit, in der Einsamkeit besonders schmerzt – vielleicht, weil ein lieber Partner oder Freunde viel zu früh gegangen sind. Doch die guten Erinnerungen bleiben.

Wir fragen Sie, liebe Leserinnen und Leser: Was war für Sie ein besonderes Weihnachtsfest und warum? Blicken Sie mit uns zurück und schreiben Sie uns ein paar Zeilen bis Mittwoch, 22. Dezember. Wir freuen uns über Ihre Erinnerungen. An einer Auswahl sollen unsere Leser am 24. Dezember teilhaben.

Bitte schreiben Sie uns per E-Mail an: umfrage@azv.de

oder per Post an:

Allgäuer Zeitung

Lokalredaktion

Heisinger Straße 14

87437 Kempten.

