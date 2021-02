Vor sechs Jahren mussten geflüchtete Menschen möglichst schnell untergebracht werden. Wie es jetzt um Einrichtungen in Waltenhofen und Ofterschwang steht.

14.01.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Als vor fünf Jahren die ersten geflüchteten Menschen in Kempten und im Oberallgäu ankamen, stand eine Frage ganz oben auf der Liste: Wo können sie untergebracht werden? Um schnell Platz zu schaffen, baute man leer stehende Gasthäuser, wie den Adler in Waltenhofen-Martinszell, zu Gemeinschaftsunterkünften um oder errichtete auf freien Plätzen, wie in Ofterschwang, Containersiedlungen. Aber wie steht es jetzt um diese Gebäude? Werden sie überhaupt noch gebraucht?