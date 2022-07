Weg frei für Quartierplatz am Kletterzentrum

DAV-Mitglieder stimmen für Grundstücksverkauf an die Stadt Kempten

27.07.2022 | Stand: 22:56 Uhr

Mehr als zwei Stunden diskutierten die Mitglieder der Alpenvereinssektion Allgäu-Kempten im Pfarrsaal St. Ulrich über den Verkauf der Parkplätze vor ihrem Kletterzentrum an die Stadt Kempten. Diese will bekanntlich am Aybühlweg bis zum Jahr 2025 eine zehnte Grundschule mit einer Zweifach-Turnhalle bauen. Für die Baustelleneinrichtung braucht sie 55 der 91 DAV-Parkplätze. Von den 196 anwesenden Alpenvereinsmitgliedern stimmten 120 für den Verkauf, 70 dagegen.

Oberbürgermeister Thomas Kiechle warb zuvor für den Quartiersplatz, der nach Fertigstellung der Schule in der Mitte zwischen Kletterzentrum, TVK-Sportpark, Cambomare und Schule entstehen soll: „Es kann doch nicht sein, dass sie wegen drei Parktaschen die Entwicklung im Stadtviertel blockieren.“

Neue Parkplätze sollen durch ein Parkhaus auf dem Cambomare-Gelände entstehen. Dort gibt es aktuell 115 ebenerdige Stellplätze. In einer ersten Ausbaustufe soll ein Parkdeck mit 85 bis 100 Plätzen entstehen. Am Ende soll Platz für 400 Autos auf vier Ebenen möglich, erklärte der Vorstand des Kemptener Kommunalunternehmens, Thomas Siedersberger. Zu ihm gehört das Freizeitbad. Die Kosten für das Parkhaus, das von Cambomare-Gästen und DAV-Mitgliedern kostenlos benutzt werden kann, schätzt Oberbürgermeister Kiechle auf drei Millionen Euro.

