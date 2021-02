Wegen Corona: Diese Bauprojekte in Kempten geraten etwas ins Stocken

Durch die ausgefallene Dezember-Sitzung des Stadtrats fehlen einige Beschlüsse für die nächsten Planungsschritte. Ende Januar soll das Gremium wieder tagen.

05.01.2021 | Stand: 05:06 Uhr

Die Corona-Pandemie bringt einzelne Bauprojekte etwas ins Stocken. Der Stadtrat Kempten müsste beispielsweise Empfehlungen des Bauausschusses bestätigen. Doch die große Dezember-Sitzung, bei der auch andere Bauthemen anstanden, fiel aus. Manche Punkte wurden auch im Bauausschuss zur weiteren Beratung vertagt. Baureferatsleiter Tim Koemstedt hofft, dass in der nächsten Stadtratssitzung am 28. Januar einiges nachgeholt werden kann. Bereits am 16. Januar stände der nächste Bauausschuss an. Ob er stattfindet oder nicht, kann die Stadt noch nicht sagen. Das sind einige der laufenden Projekte: