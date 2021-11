Positive Tests legen Betrieb der Diakonie lahm. Beteiligte wundern sich, dass nicht bereits nach dem ersten Fall reagiert wurde. Was der Vorstand dazu sagt.

26.11.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Wo man auch hinschaut – Corona prägt das Leben in allen Bereichen. Kita-Gruppen werden geschlossen, Studierende sind wieder in Online-Vorlesungen, Kneipen- und Clubbesitzer mussten zusperren. Im Pflege- und Gesundheitswesen gilt die Lage überall als akut. In Sankt Mang hat zuletzt die Tagespflege der Diakonie nach positiven Tests vorübergehend dichtgemacht. Bekannte eines Erkrankten zweifeln seitdem, dass rechtzeitig reagiert wurde. Das weisen die Verantwortlichen zurück.