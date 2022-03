Soll Deutschland die Wehrpflicht wiedereinführen? Das sagen Allgäuer dazu

Soll die Wehrpflicht in Deutschland wiedereingeführt werden? Diese Frage beschäftigt nicht nur den Bundestag. Auch die Menschen im Allgäu machen sich Gedanken.

Die Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht erstreckt sich nicht nur über den deutschen Bundestag, sie ist derzeit auch bei vielen Menschen im Allgäu ein wichtiges Thema. Soll die Wehrpflicht in Deutschland mit Blick auf die Situation in der Ukraine wiedereingeführt werden? Unsere Redaktion hat in der Kemptner Innenstadt nachgefragt, welche Meinung die Menschen in dieser Frage vertreten und warum.

Lara Busch, 20, Waltenhofen: "Ich sehe mehrere Schwierigkeiten bei der Wehrpflicht. Klar ist es wichtig, im Ernstfall eine gute Verteidigung zu haben. Aber den Männern ihre eigene Entscheidung zu nehmen, ob sie zur Bundeswehr gehen oder nicht, finde ich problematisch. Außerdem glaube ich, dass Aufrüstung nach außen bedrohlich und provokant aussieht. Und dann sind da noch die Frauen. Es geht immer um Gleichberechtigung - vielleicht kommt dann bald die Frage auf, ob Frauen auch eingezogen werden sollen."

Lara Busch Bild: Luca Riedisser

Alexander Müller, 26, Wiggensbach: "Ein klares Nein zur Wehrpflicht. Wir leben im 21. Jahrhundert, in unserer Welt hat Gewalt einfach keinen Platz und wir sollten Probleme diplomatisch lösen. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns diese Frage mal stellen müssen, weil Konflikte heutzutage doch eher mit Geld oder Sanktionen geregelt werden. Ich selbst würde mich weigern zu kämpfen, ich bin Pazifist."

Alexander Müller Bild: Luca Riedisser

Daniel Strele, 57, Sonthofen: "Ich bin durchaus für die Wehrpflicht, weil sich unsere Demokratie nicht allein mit Reden verteidigen lässt. Wir brauchen den Rückhalt vom Militär, auch um unseren Frieden zu bewahren. Waffen sollten nicht benutzt werden, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, aber sie sollten als Abschreckung zur Verfügung stehen. Dieser Meinung war ich auch schon vor der Situation in der Ukraine."

Daniel Strele Bild: Luca Riedisser

Julia Rothärmel, 31, Kempten: "Erst einmal muss ich sagen, dass ich es als Frau schwierig finde, über die Wehrpflicht zu urteilen, weil ich selbst ja nicht kämpfen müsste. Ich bin da zwiegespalten: Einerseits sollten die Männer selbst entscheiden dürfen, ob sie Wehrdienst leisten wollen. Andererseits brauchen wir mehr Soldaten, wenn es ernst wird. Eine Verbindung mit Zivildienst fände ich gut, dann könnte man selbst entscheiden, ob man zum Militär geht, oder einen sozialen Beruf ausübt. So war es ja früher auch."

Julia Rothärmel Bild: Luca Riedisser

Samea Bräuninger, 18, Kempten: "Auf keinen Fall sollte man die Wehrpflicht wiedereinführen. Ich sehe das als Zwang an. Wenn überhaupt jemand eingezogen werden sollte, dann nur die, die auch von sich aus wollen. Die meisten Menschen haben Familie, Kinder, Verwandte, Bekannte und die würden dann voneinander getrennt werden. Das soll unter keinen Umständen passieren."

Samea Bräuninger Bild: Luca Riedisser

