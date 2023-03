Sollte die Wehrpflicht wiedereingeführt werden? Das sagen Betroffene Kemptener zum Pflichtjahr

61 Prozent der Deutschen sind für eine Wiedereinführung des Wehrdienstes. Was halten Kemptener Elftklässler von der Debatte?

20.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Sollte es wieder eine Wehrpflicht und Zivildienst geben? Der Krieg in der Ukraine hat die Debatte ausgelöst, die Aussetzung der Dienste vom Jahr 2011 aufzuheben. Einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos zufolge sind 61 Prozent der Deutschen für die Wiedereinführung. Doch was sagen Betroffene – also Schülerinnen, Schüler und Bundesfreiwilligendienstlerinnen (BFD) aus Kempten zum Thema Dienstpflicht für Frauen und Männer?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.