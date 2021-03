Weiblich, alt und arm: Warum Frauen bei der Altersvorsorge benachteiligt sind

Drei ExpertInnen geben Frauen aus Kempten und dem Oberallgäu Tipps, worauf sie bei der Rente achten sollten.

„Ein Mann ist keine Altersvorsorge“ – so lautet der Titel von Helma Sicks bekanntem Ratgeber. Jüngst hielt die Finanzexpertin einen gleichnamigen Vortrag bei den Frauenaktionstagen in Kempten. Was flapsig klingt und einen schmunzeln lässt, ist nach wie vor Alltag, sagt Sick: Viele Frauen schludern bei der Altersvorsorge, sobald sie eine Familie gründen, und verlassen sich zu sehr auf den Verdienst ihres Mannes. Das bestätigen Patricia Mühlebach von der Kemptener Servicestelle Frau und Beruf und Wolfgang Dieterich, Berater der Deutschen Rentenversicherung Schwaben.