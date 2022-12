Weihnachtlicher Frieden und ein „Fest der göttlichen Geschenke“

In den Kirchen feiern Christen gemeinsam das Fest der Geburt Jesu. Das haben die Kemptener Dekane Bernhard Hesse und Jörg Dittmar ihren Gemeinden zu sagen.

Weihnachten, das sind gut besuchte Kirchen – für viele Menschen auch Familienfeiern und Geschenke. Selbst der katholische Dekan Bernhard Hesse nennt Weihnachten „das Fest der Geschenke“. Allerdings nicht so sehr der materiellen, sondern der göttlichen Geschenke. Wer Gott sein Herz schenke, dem schenke Gott alles, was das Herz brauche: „Frieden und tiefe innere Freude“.

„Herr Ober, da ist ein Mensch in meinem Essen!“

In seiner Predigt, die Hesse an Heiligabend in der Christmette um 23 Uhr in St. Anton hält, will er an eine Karikatur von Miguel Fernandez erinnern: Darin steht ein Ochse irritiert an der Krippe und protestiert wie im Restaurant: „Herr Ober, da ist ein Mensch in meinem Essen!“ Gott stört? So witzig das klinge, so stark sei die Botschaft, folgert Hesse. Mit dem Kind, das unerwartet aus dem Futtertrog heraus lächle, wolle Gott die Menschen im Alltagstrott stören. (Lesen Sie auch: "Angst vor Attacken": Geflüchtete in Kempten bangt zu Weihnachten um ihre Familie in der Ukraine)

Laut Hesse will Gott den Menschen begegnen und sagt ihnen durch das Kind: Habe keine Angst, mich in dein Leben zu lassen. Zugleich sei das Kind das eigene Urbild. Die Botschaft dahinter: „Du bist geliebtes Kind Gottes.“ Und jedes Kind sei einzigartiges Geschöpf Gottes, betont Hesse. Gott schenke sich den Menschen, damit diese wissen, dass jeder Mensch Gottes Geschenk an die Welt sei. Hesse: „Er ist das Geschenk, das du nicht selber kaufen kannst und wirklich brauchst.“

„Niemand kann Frieden stiften, der ihn nicht mit sich selbst geschlossen hat.“

Dass Frieden nicht gleich Frieden ist, macht der evangelische Dekan Jörg Dittmar deutlich. Vom Kind in der Krippe lerne man: „Niemand kann Frieden stiften, der ihn nicht mit sich selbst geschlossen hat.“ Dittmar predigt um 17 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Oberstaufen, weil dort die Gemeinde gerade keinen Pfarrer oder eine Pfarrerin hat. (Hier lesen Sie: "Immerhin noch etwas zu essen" - Kemptener Zeitzeuge erinnert sich an Weihnachten während des Kriegs)

Dittmar verknüpft das Thema Gewalt auf dem Schulweg mit dem Krieg in der Ukraine und sagt, bei der Frage nach dem Frieden gehe es vielleicht gar nicht um Frieden im Kleinen oder Großen. Der Friede, von dem die Engel in der Heiligen Nacht singen, werde niemandem aufgezwungen; er sei keine fromme Käseglocke.

Wer Gott die Ehre gibt, hat laut Dekan Dittmar den Baustein, mit dem man Frieden bauen kann. Wer diesen Baustein nutze, „der ist ein Kind Gottes und hat sein Wohlgefallen“. Dittmar: „Niemand kann Frieden stiften, wenn nicht im Vertrauen auf Gott.“ Im Vertrauen, dass Gott den Opfern Recht schaffe, aber auch den Tätern gerecht werde. Es gehe um einen Frieden, der alle umschließt, der die Bosheit vernichte, nicht aber den, der Böses getan hat.

