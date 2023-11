Nach Christbaum-Unfall: So sorgen Kempten und Sonthofen für Sicherheit

Ob im Mai oder zu Weihnachten, hohe Bäume stehen auf vielen Plätzen in Kempten und dem Oberallgäu. Mögliche Schadstellen lassen sich aber nicht immer erkennen.

21.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

14 Meter konnten dem stürmischen Wetter nicht Stand halten. Der Stamm des Christbaums auf dem August-Fischer-Platz in Kempten brach zum ersten Mal, der Baum kippte um. Nun steht er wieder, zwei Meter kürzer. Auch andere Bäume brechen - etwa im Vorjahr die Maibaumspitze in Martinszell. Die Redaktion hat sich umgehört: Was erschwert das Feststellen von Schadstellen und wie sorgen andere Kommunen für Sicherheit?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.