Während der Wochenmarkt in Kempten im Winter auf dem Hildegardplatz stattfinden kann, fällt der Weihnachtsmarkt aus. Richtig so, sagt unsere Redakteurin.

12.11.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Wenn es in Kempten um den beliebten Wochen- und Weihnachtsmarkt geht, wird es emotional. So in der Diskussion darüber, ob der Wochenmarkt im Winter draußen bleiben soll. So sicherlich jetzt nach der Absage des Weihnachtsmarktes. Beide Male hat der Werkausschuss richtig entschieden. Ein überschaubarer Wochenmarkt im Freien ist unter Einhaltung strenger Auflagen zu verantworten. Ein Weihnachtsmarkt mit unvermeidlichem Gedränge an Glühweinständen dagegen nicht.