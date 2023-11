Heute beginnt der Weihnachtsmarkt in Kempten

Der Weihnachtsmarkt in Kempten beginnt am heutigen Mittwoch um 18 Uhr. Das sollten Besucherinnen und Besucher dazu wissen - ein Überblick.

29.11.2023

Der Kemptener Weihnachtsmarkt zählt zu den größten und beliebtesten im Allgäu und findet traditionell auf dem Rathausplatz in der Altstadt statt. In Corona-Zeiten gab es die Idee, ihn auf den St.-Mang-Platz ausweiten - doch das ist vom Tisch. 2022 ging der Weihnachtsmarkt in Kempten nach der Corona-Pause wieder wie gewohnt über die Bühne. Und so wird es auch dieses Jahr sein. In dieser Übersicht erfahren Sie alles rund um den Adventsmarkt 2023:

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt in Kempten 2023

Name : Weihnachtsmarkt Kempten

: Weihnachtsmarkt Ort : 87435 Kempten, Rathausplatz

: 87435 Kempten, Rathausplatz Termin : 29.11. bis 22.12.2023

: 29.11. bis 22.12.2023 Feierliche Eröffnung : Mittwoch, 29. November, 18 Uhr

: Mittwoch, 29. November, 18 Uhr Umfang: Programm auf Bühne, 40 Hütten, Ausstellungen, Führungen, Krippenweg, Kempten-Hütte, Weihnachtsmarkt-Bähnle

Öffnungszeiten: Wann ist Weihnachtsmarkt in Kempten?

Der Weihnachtsmarkt startet 2023 eine Woche später als üblich - am Mittwoch, 29. November - und endet am Freitag, 22. Dezember 2023, auf dem Rathausplatz. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt an diesen Tagen zu diesen Uhrzeiten:

Montags von 12 bis 20 Uhr

von 12 bis 20 Uhr Dienstags von 12 bis 20 Uhr

von 12 bis 20 Uhr Mittwochs von 12 bis 20 Uhr

von 12 bis 20 Uhr Donnerstags von 12 bis 20 Uhr

von 12 bis 20 Uhr Freitags von 12 bis 21 Uhr

von 12 bis 21 Uhr Samstags von 12 bis 21 Uhr (nur am 2. Dezember bei der Langen Einkaufsnacht in Kempten bis 23 Uhr)

von 12 bis 21 Uhr (nur am 2. Dezember bei der Langen Einkaufsnacht in Kempten bis 23 Uhr) Sonntags von 12 bis 20 Uhr

Die Kronenstraße wird wohl erneut während des Weihnachtsmarkts ab 18 Uhr gesperrt. Dazu werden sogenannte Poller hochgelassen.

Preise: Was kostet der Eintritt zum Weihnachtsmarkt in Kempten?

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt in Kempten ist kostenlos.

Programm: Was wird beim Kemptener Weihnachtsmarkt geboten?

Das Programm zum Weihnachtsmarkt in Kempten finden Besucherinnen und Besucher hier. Wie 2022 soll es wieder drei Tore zum Weihnachtsmarkt-Gelände am Haupteingang, am Eingang zwischen Verwaltung und Rathaus sowie beim Übergang vom St.-Mang-Platz geben.

Wie sieht das Rahmenprogramm zum Kemptener Weihnachtsmarkt aus?

Auf der Bühne gibt es 2023 wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm auf der Bühne sowie mehrere Ausstellungen wie die der Krippenbauschule Kempten und einen Krippenweg von Bildhauer Robert Liebenstein. Die „Kempten-Hütte“ bleibt Teil des Markts und dient als zentrale Anlaufstelle für Händler, Marktbesucher und Mitwirkende. Sie wird wieder vom Roten Kreuz betreut. An der Hütte werden Glühwein aus Kemptens Partnerstadt Bad Dürkheim sowie alkoholfreier Punsch ausgeschenkt. Der Erlös fließt in Projekte des Roten Kreuzes wie den Tafeln und der Wärmestube.

Und auch das Weihnachtsmarkt-Bähnle soll den Markt bereichern. Im Rahmen dessen steigt außerdem die „Lange Einkaufsnacht“ am Samstag, 2. Dezember 2023. An diesem Abend sind auch die Stände des Weihnachtsmarktes bis 23 Uhr geöffnet.

Wann kommt der Nikolaus zum Weihnachtsmarkt in Kempten?

Der Stadtnikolaus soll traditionell am Dienstag, 5. Dezember, mit Engeln, Wichteln und Klausen durch die Kemptener Innenstadt ziehen. Der Nikolaus hat für Kinder wieder Geschenke dabei, die er und seine Helfer an mehreren Haltepunkten verteilen.

Auch der Nikolaus schaut beim Kemptener Weihnachtsmarkt vorbei. Bild: Ralf Lienert

Außerdem gibt es am Dienstag, 5. Dezember 2023, einen zentralen Auftritt des Stadtnikolauses auf dem Hildegardplatz. Er kommt gegen 17.30 Uhr mit seinem Gefolge - Engelschar, Wichtel und Rupprechte - an die Basilika St. Lorenz. Alphornbläser stimmen dort auf seine Ankunft ein. Die Bläsergruppe Lenzfried und Kinder der Sing- und Musikschule gestalten den Auftritt musikalisch an dem festlich beleuchteten Platz.

Anschließend verteilen der Nikolaus und seine Helfer 1700 kleine Päkchen mit süßen und gesunden Gaben an kleine Kinder.

Wie viele Stände und Aussteller gibt es beim Kemptener Weihnachtsmarkt?

Der KMV plant 2023 wieder mit knapp 40 Hütten, darunter auch 12 Gastronomie-Hütten. In den rustikalen Holzhütten auf dem Markt bieten die Händler viele regionale Spezialitäten an - darunter Glühwein, gebrannte Mandeln, Schneeballen, Baumstriezel oder Feuerzangenbowle.

Welche Ausstellungen gibt es beim Weihnachtsmarkt in Kempten?

Die Ausstellung der Krippenbauschule ist im Foyer des Rathauses geplant. An dessen Stirnseite und in den Arkaden soll es zudem den Krippenweg des Bildhauers Herrn Liebenstein geben wie auch den Weihnachtsbrunnen mit Selfie-Point mit Blick auf das beleuchtete Rathaus und die Zirbenholz-Krippe.

Wann fährt das Weihnachts-Bähnle in Kempten?

Um zur vorweihnachtlichen Atmosphäre in der Stadt beizutragen, bietet Kempten Tourismus saisonale Stadtführungen und Fahrten mit dem Kemptener Weihnachtsbähnle an. Letzteres dreht laut Mitteilung während des Weihnachtsmarkts seine Touren durch die Innenstadt. Bei den Rundfahrten gibt es auch Informationen zur Stadtgeschichte und den Sehenswürdigkeiten entlang der Route. Die Fahrten finden vom 30. November bis 22. Dezember jeweils donnerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr zu jeder vollen Stunde statt (außer die Witterung lässt es nicht zu). Start und Ziel des rund 30-minütigen Rundkurses ist das Rathaus. Die Fahrten sind kostenlos.

Welche Führungen gibt es rund um den Weihnachtsmarkt in Kempten?

Am 2. und 16. Dezember können Neugierige bei der weihnachtlichen Stadtführung „Adventszeit in Kempten“ die winterlichen Highlights der Stadt erkunden, unter anderem die Bründl-Krippe in der Krypta der Basilika St. Lorenz. Start ist um 17 Uhr am Hauptportal der Basilika St. Lorenz.

Zudem besteht am 2. Dezember die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Zusatztermin der Abendführung „Mystisches Kempten“; Start ist um 19.30 Uhr am Eingang zur Erasmuskapelle am St.-Mang-Platz. Regulär findet die Abendführung in den Wintermonaten freitags um 18.30 Uhr statt.

Krippenzauber: Wie kann ich meine Krippe beim Weihnachtsmarkt ausstellen?

Im Rahmen einer Mitmachaktion der Kemptener Stadtverwaltung haben Besitzer von Krippen die Chance, ihre Weihnachtskrippen in den Vitrinen am festlich beleuchteten Rathaus auszustellen und bestaunen zu lassen. Ob traditionell oder modern, als außergewöhnliche Idee oder im Stilbruch: Den Ideen bei der Krippenausstellung seien keine Grenzen gesetzt, lediglich die Vitrinen mit den Höchstmaßen 140/110/40 Zentimeter (Breite/Tiefe/Höhe) geben den Rahmen vor.

Besitzer von Krippen können ihre Weihnachtskrippen in den Vitrinen am Rathaus ausstellen. Bild: Stadt Kempten

Die ausgestellten Krippen sollen bis 22. Dezember wöchentlich wechseln. Der Platz rund um das Rathaus verwandelt sich ab Mittwoch, 29. November, täglich ab 12 Uhr in einen Weihnachtsmarkt (sonntags bis donnerstags bis 20 Uhr und an Freitagen und Samstagen bis 21 Uhr). Die Mitmachaktion bildet einen Bestandteil zur jährlichen Ausstellung der Krippenbauschule Kempten im Rathausfoyer. Anmeldung unter www.kempten.de/weihnachtsmarkt.

Wo gibt es Parkplätze beim Weihnachtsmarkt in Kempten?

Die Stadt Kempten hat viele Parkplätze, auch rund um den Weihnachtsmarkt am Rathausplatz. In direkter Nähe befinden sich diese Parkhäuser und Parkplätze:

P7-Parkhaus an der Beethovenstraße bei Sport Reischmann (180 Parkplätze, 2 Behinderten-Parkplätze und 22 Frauen-Parkplätze)

bei Sport Reischmann (180 Parkplätze, 2 Behinderten-Parkplätze und 22 Frauen-Parkplätze) P9-Parkhaus Colosseum an der Hirnbeinstraße 7 (361 Parkplätze davon 4 Behinderten-Parkplätze und 10 Frauen-Parkplätze)

(361 Parkplätze davon 4 Behinderten-Parkplätze und 10 Frauen-Parkplätze) Laetita-Parkhaus am Freudenberg Ecke Freudental (265 Parkplätze davon 3 und Behinderten-Parkplätze und 48 Tages-Parkplätze)

(265 Parkplätze davon 3 und Behinderten-Parkplätze und 48 Tages-Parkplätze) P11-Tiefgarage an der Scheibenstraße bei K&L Ruppert (100 Parkplätze und 6 Frauen-Parkplätze)

bei K&L Ruppert (100 Parkplätze und 6 Frauen-Parkplätze) P4-Parkhaus an der Kronenstraße 18 am Rathaus (483 Parkplätze davon 2 Behinderten-Parkplätze und 22 Frauen-Parkplätze)

am Rathaus (483 Parkplätze davon 2 Behinderten-Parkplätze und 22 Frauen-Parkplätze) P3-Tiefgarage an der Kronenstraße an der Galeria Kaufhof (170 Parkplätze, 2 Behinderten-Parkplätze und 9 Frauen-Parkplätze)

an der Galeria Kaufhof (170 Parkplätze, 2 Behinderten-Parkplätze und 9 Frauen-Parkplätze) Parkplätze am Pfeilergraben

P19-Parkhaus an der Scheibenstraße am Allgäu-Center (114 Parkplätze davon 18 Dauerparkplätze)

am Allgäu-Center (114 Parkplätze davon 18 Dauerparkplätze) P10-Parkhaus am Forum Allgäu an der Albert-Ott-Straße (1070 Parkplätze davon 34 Behinderten-Parkplätze)

an der Albert-Ott-Straße (1070 Parkplätze davon 34 Behinderten-Parkplätze) Altstadt-Parkhaus an der Burgstraße 20 (122 Parkplätze davon 2 Behinderten-Parkplätze)

Außerdem können Besucher ihre Autos auf einem der öffentlichen Parkplätzen in den Innenstadt abstellen. Erfahrungsgemäß sind diese während des Weihnachtsmarktes aber sehr beliebt. Hier ein Überblick, welche Parkmöglichkeiten es in Kempten gibt.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Kempten?

Wer nicht mit dem Auto anreist, kommt nach Kempten mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie der Deutschen Bahn (Reiseauskunft hier) oder mit dem Bus (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Wann fährt das Kemptener Weihnachtsbähnle?

Das Kemptener Weihnachtsbähnle soll 2023 wieder fahren - wann genau steht noch nicht fest. Die Fahrt mit dem „Bähnle“ ist kostenlos.

Wo am Weihnachtsmarkt Kempten gibt es öffentliche WC?

Kempten verfügt mit der Aktion "Nette Toilette" über ein Netz an öffentlich zugänglichen, kostenfreien Toiletten. Solche öffentlichen WC gibt es beispielsweise:

im Ratscafe, Rathausplatz 15-17

im Eiscafe Venezia, An der Sutt 14

im Restaurant "Lagune", St.-Mang-Platz 17

im Eiscafe Mauritius, Kronenstraße 18

in der Stadtverwaltung, Rathausplatz 22

Wo kann ich in Kempten übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucher können in Kempten und seinen Stadtteilen Breiten, Bühl, Eich, Halden, Lotterberg, Sankt Mang, Steufzgen, Stiftallmey und Thingers übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Kempten Tourismus unter der Telefonnummer +498319609550 oder per E-Mail.

Dürfen Besucher mit Hunden auf den Weihnachtsmarkt in Kempten?

Hunde sind laut KMV auf dem Kemptener Weihnachtsmarkt erlaubt.

Etwa 40 Hütten gibt es beim Weihnachtsmarkt in Kempten. Bild: Ralf Lienert

Ist der Kemptener Weihnachtsmarkt komplett barrierefrei zugänglich?

"Ein komplett barrierefreier Weihnachtsmarkt ist aufgrund der Gegebenheiten des Geländes nicht möglich", heißt es von der KMV. Man strebe aber einen „barrierearmen“ Weihnachtsmarkt an.

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Kempten?

Veranstalter des Kemptener Weihnachtsmarkts ist der Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb (KMV). Der Eigenbetrieb der Stadt Kempten veranstaltet zudem die Allgäuer Festwoche sowie den Wochen-, Jahr- und Händlermarkt.

Marktsprecher ist übrigens Marcel Altstetter vom Kässpatzenstand, der im November 2023 die Nachfolge von Robert Liebenstein vom Kaffeemarkt Liebenstein antrat.

