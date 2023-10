Weihnachtsmarkt Kempten 2023: Aufbau beginnt am 7. November

In Kürze starten die Vorbereitungen für Kemptens Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz. Er öffnet meistens bis 20 oder 21 Uhr. Einen Abend geht es richtig lang.

18.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Schon in wenigen Wochen, am 7. November, soll eine Zimmerei mit dem Aufbau des Kemptener Weihnachtsmarktes 2023 beginnen. Der findet dann von Mittwoch, 29. November, bis Freitag, 22. Dezember, statt. Insgesamt werden auf dem Rathausplatz rund 40 Hütten, darunter zwölf mit gastronomischem Angebot, aufgestellt.

Die Dekoration der Hütten übernimmt wieder die Stadtgärtnerei Kempten. Das berichtete im Kemptener Werkausschuss Michaela Waldmann, Leiterin des Kemptener Messe- und Veranstaltungsbetriebs. Allerdings gibt es heuer noch keine neuen Hütten. Der Kauf neuer Weihnachtsmarkthütten für dieses Jahr sei aus wirtschaftlichen und vergaberechtlichen Kriterien nicht möglich gewesen, sagte Waldmann.

So hat der Kemptener Weihnachtsmarkt 2023 geöffnet

Der Weihnachtsmarkt in Kempten ist dann täglich ab 12 Uhr geöffnet - und zwar Sonntag bis Donnerstag jeweils bis 20 Uhr. An Freitagen und Samstagen öffnet der Kemptener Weihnachtsmarkt täglich bis 21 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Ganz besondere Öffnungszeiten bietet der Weihnachtsmarkt Kempten im Rahmen der langen Einkaufsnacht. Die lange Einkaufsnacht findet in Kempten am Samstag, 2. Dezember 2023, statt. Und an diesem Abend (2. Dezember) sind auch die Weihnachtsmarktstände wieder bis 23 Uhr geöffnet. Einen schönen Zugang zum Markt bieten wie im Vorjahr die drei Tore am Hauptzugang, am Eingang zwischen Verwaltung und Rathaus und beim Übergang vom St.-Mang-Platz.

Das ist auf dem Weihnachtsmarkt Kempten 2023 geboten

Laut Waldmann gibt es wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm auf der Bühne und Führungen. Gezeigt wird 2023 wieder die Ausstellung der Krippenbauschule Kempten im Rathausfoyer unter dem Motto Kemptener Krippenzauber. Adventliche Atmosphäre sollen auch der Weihnachtsbrunnen, die Krippe und der Krippenweg des Bildhauers Robert Liebenstein an der Stirnseite und in den Arkaden des Rathauses schaffen.

Am Weihnachtsbrunnen wird laut Waldmann ein Selfie-Point mit Blick auf das beleuchtete Rathaus entstehen.

Zudem fährt - organisiert von Kempten Tourismus - auch wieder das Kemptener Weihnachtsbähnle vom Residenzplatz zum Rathausplatz und bietet stimmungsvolle Stadtrundfahrten durch das adventlich geschmückte Kempten.

Die Kempten-Hütte mit Glühwein der Patenstadt Bad Dürkheim als zentrale Anlaufstelle

Ein wichtiger Bestandteil des Weihnachtsmarktes bleibt die Kempten-Hütte, sagte Waldmann im Werkausschuss. Die zentrale Anlaufstelle für Händler, Marktbesucher und Mitwirkende auf der Bühne werde wiederum vom Roten Kreuz betreut. Zum Ausschank kommen dort Glühwein aus Kemptens Partnerstadt Bad Dürkheim sowie alkoholfreier Punsch. Der Erlös aus der Kempten-Hütte werde sozialen Projekten des Roten Kreuzes wie den Tafeln und der Wärmestube zugute kommen. Der Platz vor der Hütte biete mit Stehtischen und Feuertonnen Raum für Kommunikation.

Das müssen Weihnachtsmarktbesucher und Besucherinnen zur Anreise und Heimfahrt wissen

Die Stadt ermöglicht insbesondere über ihre fünf Spätbuslinien 100, 200, 300, 400 und 500 auch sichere die abendliche Heimfahrt nach eventuellem Glühweingenuss. Für Auswärtige wichtig ist dabei insbesondere auch die Linie 400, die von der zentralen Umsteigestelle ZUM zum Hauptbahnhof fährt. Von dort sind dann über die Deutsche Bahn auch weiter entfernte Ziele erreichbar.

Diese Routen fahren die Spätbusse in Kempten:

Linie 100: Waltenhofen

Linie 200 : Auf dem Bühl > Lenzfried > ZUM > Stiftallmey und zurück

: Auf dem Bühl > Lenzfried > ZUM > Stiftallmey und zurück Linie 300: Lauben > Hirschdorf > Oberwang > Friedhof > ZUM > Klinikum und zurück

Lauben > Hirschdorf > Oberwang > Friedhof > ZUM > Klinikum und zurück Linie 400 : ZUM > Hauptbahnhof > Rothkreuz > Stadtweiher und zurück

: ZUM > Hauptbahnhof > Rothkreuz > Stadtweiher und zurück Linie 500: ZUM > Bachtelweiher > Uhlandstraße > Ludwigshöhe und zurück

Dazu kommen in den Abendstunden auch Anrufsammeltaxis:

AST102 : Stadtweiher > ZUM > Hauptbahnhof > Haubenschloss > Stadtweiher

: Stadtweiher > ZUM > Hauptbahnhof > Haubenschloss > Stadtweiher AST103: Eich > Hauptbahnhof > ZUM > Hauptbahnhof > Eich > Hegge > Waltenhofen > Niedersonthofen > Oberdorf

Eich > Hauptbahnhof > ZUM > Hauptbahnhof > Eich > Hegge > Waltenhofen > Niedersonthofen > Oberdorf AST109 : Klinik > ZUM > Hauptbahnhof > ZUM > Klinik

: Klinik > ZUM > Hauptbahnhof > ZUM > Klinik AST130: Ludwigstraße > Hauptbahnhof > ZUM > Ludwigstr. > Weidach Sulzberg

Ludwigstraße > Hauptbahnhof > ZUM > Ludwigstr. > Weidach AST140: Kollerbach > Thingers > ZUM > Hauptbahnhof > Thingers > Heiligkreuz > Wiggensbach > Eschach > Kreuzthal

Kollerbach > Thingers > ZUM > Hauptbahnhof > Thingers > Heiligkreuz > Wiggensbach > Eschach > Kreuzthal AST150: Rotkreuz > ZUM > Hauptbahnhof > ZUM > Rotkreuz > Buchenberg > Wengen > Weitnau > Isny

Rotkreuz > ZUM > Hauptbahnhof > ZUM > Rotkreuz > Buchenberg > Wengen > Weitnau > Isny AST161: Hirschdorf > ZUM > Hauptbahnhof > Hirschdorf > Heising > Dietmannsried > Reicholzried > Schrattenbach

Hirschdorf > ZUM > Hauptbahnhof > Hirschdorf > Heising > Dietmannsried > Reicholzried > Schrattenbach AST162: Lenzfried > Schuhmacherring > ZUM > Hauptbahnhof > ZUM > Schuhmacherring > Betzigau > Wildpoldsried

Lenzfried > Schuhmacherring > ZUM > Hauptbahnhof > ZUM > Schuhmacherring > Betzigau > Wildpoldsried AST163: St. Mang > Ludwigshöhe > Rosenau > ZUM > Hauptbahnhof > ZUM > Durach > Sulzberg > Bodelsberg > Oy > Wertach

St. Mang > Ludwigshöhe > Rosenau > ZUM > Hauptbahnhof > ZUM > Durach > Sulzberg > Bodelsberg > Oy > Wertach AST166: Hauptbahnhof > ZUM > Oberwang > Hirschdorf > Krugzell > Altusried > Kimratshofen > Frauenzell

Hauptbahnhof > ZUM > Oberwang > Hirschdorf > Krugzell > Altusried > Kimratshofen > Frauenzell AST171: Leubas > Ursulasried > Bühl > ZUM > Hauptbahnhof > Bühl > Ursulasried > Leubas > Obergünzburg

Wer lieber mit dem Auto anreist, findet in Kempten zahlreiche Parkplätze, Parkhäuser und Tiefgaragen. Eine Aufstellung gibt es bei Kempten Tourismus.

Die Kronenstraße selbst wird während des Weihnachtsmarkts wie in den Vorjahren ab 18 Uhr gesperrt - diesmal mit den neu eingebauten Pollern.