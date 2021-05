Weil er vor Geschäft warten musste: Mann schlägt auf Security-Mitarbeiter ein

Weil er wegen den Corona-Regeln vor einem Laden warten musste, tickte ein Mann in einem Kemptener Verbrauchermarkt aus. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

13.05.2021 | Stand: 16:45 Uhr

Zu der Attacke auf einen Sicherheitsdienstmitarbeiter kam es am Mittwoch gegen 10:40 Uhr, vor einem Verbrauchermarkt in der Ludwigstraße in Kempten. Der Mitarbeiter hatte einen Mann vor dem Geschäft wegen der Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes gebeten zu warten, bis die Anzahl der Personen im Laden wieder neue Kundschaft erlaubte. Wütend schlug der Mann anschließend dem 24-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter mit der Faust gegen den Brustkorb. Anschließend flüchtet er in unbekannte Richtung.

Attacke auf Security-Mitarbeiter: Polizei bittet um Mithilfe

Der Mitarbeiter blieb leicht verletzt auf dem Boden liegen. Gesucht wird nach einem ca. 190 cm großen Mann unbekannten Alters mit sehr kurzen Haaren und schwarzer Oberbekleidung. Hinweise nimmt die Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0 entgegen.

