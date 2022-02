"Weil wir nicht die Amtskirche sind" - Warum sich Menschen in Kempten im Pfarrgemeinderat engagieren

In der Diözese werden Pfarrgemeinderäte gewählt. Was Gläubige in Kempten und im Oberallgäu bewegt, sich derzeit noch in der katholischen Kirche zu engagieren.

01.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

„Stellt Euch zur Verfügung!“ Mit diesen Worten hat der katholische Bischof der Diözese Augsburg, Bertram Meier, dazu aufgerufen, für den Pfarrgemeinderat zu kandidieren und vor allem zur Wahl (20. März) zu gehen. Doch warum sollen sich Katholiken derzeit in einer Kirche engagieren, die durch Missbrauchsskandale und den Umgang damit an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat? „Weil wir nicht die Amtskirche sind“, sagt Pfarrgemeinderat Christian Wilhelm – und so sehen es auch viele, die in Laiengremien engagiert sind.

"Jeder Austritt hat keine Stimme mehr": Pfarrgemeinderat will auch Kritiker in der Kirche halten

Kirche vor Ort – das ist es, was nicht nur Christian Wilhelm, Pfarrgemeinderatsvorsitzender in der katholischen Pfarrei St. Ulrich, antreibt, sich in dem Laiengremium zu engagieren. Und das seit 1998. Als Jugendvertreter und Ministrant war er zunächst qua Amt mit dabei, später habe er kandidiert. Warum? Weil für ihn Kirche vor Ort das soziale Umfeld in der Pfarrei bedeute. Die Menschen nicht allein zu lassen, Anlaufpunkte zu bieten, aufzuzeigen, was sie in der Kirche finden – das sei seine Intention für dieses Ehrenamt. Gerade jetzt mit Blick auf steigende Kirchenaustritte hält Wilhelm es für wichtig, dass Kritiker der Kirche nicht den Rücken kehren, sondern aufbegehren, um etwas zu verändern. Wilhelm: „Jeder Austritt hat keine Stimme mehr.“

„Die Missbrauchsskandale sind eine sehr schwarze Seite der Kirche und sollten auch sehr ernst genommen werden“, sagt Renate Jeni, 16 Jahre lang im Pfarrgemeinderat in Dietmannsried, davon vier Jahre lang Vorsitzende. Doch alle Priester unter Generalverdacht zu stellen, sei falsch. Ein Pfarrer sei nicht durch seine Weihe per se ein Heiliger. Auch wenn Jeni nicht mehr für das Gremium kandidiert („weil nach 16 Jahren auch mal Schluss sein muss“), hält sie den Pfarrgemeinderat für wichtig. Der Zusammenhalt in der Pfarrei sei ihr besonders am Herzen gelegen. Pfarrgemeinderäte bestimmen ihrer Ansicht nach auch mit, „was in der Pfarrei passiert, nicht nur kirchlich, sondern auch in der politischen Gemeinde“. Sie seien wichtige Gesprächspartner.

Pfarrgemeinderäte in Kempten soll zeigen, dass Kirche nicht nur aus Priestern und Hauptamtlichen besteht

Und über die Pfarrgemeinde hinaus könne man sich im Dekanatsrat oder im Diözesanrat einbringen, habe so ein Ohr beim Dekan oder Bischof. Dieser wiederum attestiert Pfarrgemeinderäten: „Wir alle sähen wirklich alt aus, wenn es sie nicht gäbe.“ Dem stimmen örtliche Geistliche zu. Im Pfarrgemeinderat vertreten die Pfarrangehörigen die Anliegen der Kirche in der Gesellschaft, sagt Dr. Bernhard Ehler, Stadtpfarrer in St. Lorenz. So werde deutlich, dass die Kirche nicht nur aus Priestern und Hauptamtlichen bestehe, sondern eine Gemeinschaft darstelle.

Auch für Rupert Ebbers, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Kempten-West, steht der Pfarrgemeinderat für Gemeinschaft. Gerade in der gegenwärtigen Situation freue er sich darüber, wenn Menschen sich von den „Missständen unserer Kirche“ nicht abhalten lassen, der Kirche ein menschliches Gesicht zu geben – jetzt erst recht“. Denn das „ unverantwortliche, ja verbrecherische Verhalten einiger“ darf laut Ehler nicht das Gute verdunkeln, das geleistet werden.

Wahl: Der Pfarrgemeinderat ist das pastorale Laiengremium der Pfarrgemeinde und wird turnusmäßig alle vier Jahre (aktuell am 20. März) neu gewählt. Ab 14 Jahren besteht die Möglichkeit, wählen zu gehen.

Der Pfarrgemeinderat ist das pastorale Laiengremium der Pfarrgemeinde und wird turnusmäßig alle vier Jahre (aktuell am 20. März) neu gewählt. Ab 14 Jahren besteht die Möglichkeit, wählen zu gehen. Mitglieder: Ab 16 Jahren kann man sich aufstellen lassen.

Ab 16 Jahren kann man sich aufstellen lassen. Aufgaben: Wichtigste Aufgabe ist es, die Grunddienste der Kirche, Gottesdienst, Verkündigung und Diakonie, mitzutragen und zu verwirklichen.

Wichtigste Aufgabe ist es, die Grunddienste der Kirche, Gottesdienst, Verkündigung und Diakonie, mitzutragen und zu verwirklichen. Motto: Heuer lautet das Motto „Christ sein. Weit denken. Mutig handeln.

