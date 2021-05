Weinhalle, Tagesbar und Schokofrüchte - Das tut sich in der Kemptener Gastro-Welt

Auch während der Corona-Pandemie entwickeln Unternehmer neue Ideen und setzen sie in Kempten um. Was in der Stadt entsteht und wer dahinter steckt.

26.05.2021 | Stand: 05:30 Uhr

„Die Corona-Krise hat uns einen ganz neuen Blick auf unser Produkt gegeben“, sagt Vincent Hamer. Bislang verkaufte der Memminger mit „Candysschokofrucht“ vor allem auf Großveranstaltungen wie dem Münchner Oktoberfest. Jetzt gibt es die mit Schokolade überzogenen Leckereien mittwochs auch auf dem Kemptener Wochenmarkt. Auch sonst haben Unternehmer während des Lockdowns in Kempten neue Geschäftsideen umgesetzt: Hosp Weine aus Marktoberdorf eine moderne Weinhalle in Sankt Mang, Gastronom Claudio Parrinello eine italienische Tagesbar am Forum Allgäu.