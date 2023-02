Das Ringen um  den Standort für die Bus-Ladestation in Kempten hat sich gelohnt

Der Kemptener Stadtrat hat es sich bei der Diskussion um den Standort nicht leicht gemacht. Am Ende fiel die richtige Entscheidung, findet unsere Autorin.

19.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die drei Stunden Diskussion haben sich gelohnt: Dass sich der Stadtrat mehrheitlich dazu durchgerungen hat, erst einmal beide Standorte für Bus-Ladestation mitsamt Solaranlage weiterzuverfolgen, ist die einzig richtige Entscheidung. Damit ist nichts verloren, im Gegenteil: Das Vorhaben der beiden Busunternehmer Markus Haslach und Helmut Berchtold ist nicht vorzeitig begraben. Und zugleich steht mit der Fläche an der A7 eine attraktive Alternative in Aussicht, die es sich lohnt, ebenfalls in Betracht zu ziehen. Jetzt geht es darum, für Kempten die beste Lösung zu finden. Den Artikel über die Diskussion im Stadtrat finden Sie hier.

