Weitere Impfaktionen: Kemptener bekommen den Piks ohne Hürden

Zusätzliche Impfaktionen am Wochenende vor dem Forum Allgäu und im Impfzentrum. Anmeldung ist nicht notwendig. Auch andere Zeitfenster sind offen.

16.07.2021 | Stand: 15:30 Uhr

Egal ob erste oder zweite Spritze: In Kempten gibt es weitere Tage für Corona-Schutzimpfungen ohne Termin. Am Samstag, 17. Juli, kommt der Impfbus zum Forum Allgäu und am Sonntag, 18. Juli, findet ein Impfsonntag im Impfzentrum Kempten an der Kaufbeurer Straße (ehemaliges Ari-Gelände) statt. Dort gibt es außerdem im Zeitraum bis 27. Juli weitere Zeitfenster fürs Impfen ohne Termin

Impfbus am Forum Allgäu

Samstag, 17. Juli, von 10 bis 15 Uhr. Impfstoffe: Biontech und AstraZeneca. Vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Impfsonntag im Impfzentrum Kempten

Sonntag, 18. Juli, von 10 bis 14 Uhr, Impfstoff: Moderna, vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. An diesem „Familientag“ werden auch Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft

Impfen ohne Termin im Impfzentrum Kempten

Sonntag, 18. Juli, 10 bis 14 Uhr.

Montag, 19. Juli, 10 bis 14 Uhr und 16 bis 20 Uhr.

Lesen Sie auch

Corona-Impfung Wo Corona-Impfungen ohne Termin in Kempten und im Oberallgäu möglich sind

Dienstag, 20. Juli, 16 bis 20 Uhr.

Mittwoch, 21. Juli, 16 bis 18 Uhr.

Donnerstag, 22. Juli, 10 bis 14 Uhr und 16 bis 20 Uhr.

Freitag, 23. Juli, 10 bis 14 Uhr und 16 bis 20 Uhr.

Samstag, 24. Juli, 10 bis 14 Uhr.

Sonntag, 25. Juli, 10 bis 14 Uhr.

Montag, 26. Juli, 16 bis 20 Uhr.

Dienstag, 27. Juli, 16 bis 20 Uhr.

Im Impfzentrum werden Erstimpfungen, aber auch Zweitimpfungen vorgenommen, sofern die Zweitimpfung innerhalb der Zulassung erfolgt. Impfwillige müssen ihren Personalausweis und Impfpass bereithalten. Eine Registrierung unter www.impfzentren.bayern wird empfohlen.