Lebensmittelhandel: Auch Feneberg hat Interesse am Standort an der Börwanger Steige. Neue Interessengemeinschaft will das Vorhaben dort verhindern.

15.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Etliche Börwanger stehen einem Lebensmittelmarkt an der Kemptener Straße skeptisch gegenüber. Für den Handel ist der Standort indes trotz der Lage am Hang attraktiv. Nach Edeka und Rewe/Nahkauf hat nun auch Feneberg Interesse angemeldet, das mittlerweile gemeindeeigene Grundstück zu nutzen. Die neue „Interessengemeinschaft Börwang“ wendet sich grundsätzlich gegen das Vorhaben. Ihr Fokus liegt auf alternativen Entwicklungen in der Ortsmitte.

